Украинцы стали еще меньше доверять политикам, - Новый рейтинг

Согласно данным опроса, большинству политических деятелей народ не доверяет.

По состоянию на начало февраля 2021 года, украинцы показали низкий уровень доверия к политикам.

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Об этом стало известно по результатам опроса Социологической группы Рейтинг.

Недоверие выражено ко всем главным политическим деятелям. Также почти треть населения не в курсе, кто такие Шмыгаль, Степанов и Разумков.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяет 38% респондентов, не доверяет - 58%;

Киевскому городскому голове Виталию Кличко доверяет 34%, не доверяет - 54%;

Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяет 32%, не доверяет - 58%;

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяет 26%, не доверяет - 37%, еще 33% не знают, кто это;

Руководителю “Батькивщины“ Юлии Тимошенко доверяет 25%, не доверяет - 72%;

Председателю партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяет 24%, не доверяет - 56%;

Лидеру партии “Европейская солидарность“, экс-президенту Петру Порошенко доверяет 23%, не доверяет - 74%;

Главе МВД Арсену Авакову доверяет 21%, не доверяет - 66%;

Экс-премьеру Арсению Яценюку доверяет 20%, не доверяет - 74%;

Главе Минздрава Максиму Степанову доверяет 12%, не доверяет - 33%, также 51% опрошенных впервые о нем слышит;

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяет 12%, не доверяет - 54%, еще 30% не знают такого.

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Опрос организован Социологической группой “Рейтинг“ и проходил 6-8 февраля 2021 года. Было опрошено 2500 респондентов по телефону, по всей Украине, кроме временно неподконтрольных территорий.

Напомним, ранее мы писали, что опубликован свежий президентский рейтинг и рассказывали, кого бы поддержали украинцы.