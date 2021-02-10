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Украинцы стали еще меньше доверять политикам, - Новый рейтинг

Комментариев: 4
Согласно данным опроса, большинству политических деятелей народ не доверяет.
Дениса Шмыгаля многие не знают
Дениса Шмыгаля многие не знают
rada.gov.ua

По состоянию на начало февраля 2021 года, украинцы показали низкий уровень доверия к политикам.

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Об этом стало известно по результатам опроса Социологической группы Рейтинг.

Недоверие выражено ко всем главным политическим деятелям. Также почти треть населения не в курсе, кто такие Шмыгаль, Степанов и Разумков.

  • Президенту Владимиру Зеленскому доверяет 38% респондентов, не доверяет - 58%;
  • Киевскому городскому голове Виталию Кличко доверяет 34%, не доверяет - 54%;
  • Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяет 32%, не доверяет - 58%;
  • Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяет 26%, не доверяет - 37%, еще 33% не знают, кто это;
  • Руководителю “Батькивщины“ Юлии Тимошенко доверяет 25%, не доверяет - 72%;
  • Председателю партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяет 24%, не доверяет - 56%;
  • Лидеру партии “Европейская солидарность“, экс-президенту Петру Порошенко доверяет 23%, не доверяет - 74%;
  • Главе МВД Арсену Авакову доверяет 21%, не доверяет - 66%;
  • Экс-премьеру Арсению Яценюку доверяет 20%, не доверяет - 74%;
  • Главе Минздрава Максиму Степанову доверяет 12%, не доверяет - 33%, также 51% опрошенных впервые о нем слышит;
  • Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяет 12%, не доверяет - 54%, еще 30% не знают такого.

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Опрос организован Социологической группой “Рейтинг“ и проходил 6-8 февраля 2021 года. Было опрошено 2500 респондентов по телефону, по всей Украине, кроме временно неподконтрольных территорий.

Напомним, ранее мы писали, что опубликован свежий президентский рейтинг и рассказывали, кого бы поддержали украинцы.

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Теги: рейтинг, партии, президент, Шмыгаль, Разумков, политики
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Комментариев (4)
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Херсонець    10.02.2021, 13:40
Оценка:  +2
Херсонець
То ті,які не довіряють і не ходять на вибори таких і гетьманів народ вибирає.
КимЧенПых    10.02.2021, 13:16
Оценка:  -1
КимЧенПых
эй БМ, а что это ваш Бойко с Рабэ не на первом месте то?
ЗаелоПластинку    10.02.2021, 13:27
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Хахаха, в опросе от "Центра Разумкова" спикеру доверяют 32% опрошенных, а недоверие – 53% (первое место, проводился с 29 января по 3 февраля). Здесь в опросе - 26%, не доверяет - 37% (6-8 февраля проводили)
Хорошо проводят опросы.
Путин-Xyйло    10.02.2021, 13:28
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Они еще Мертвечука забыли.
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