В Сумах оперативно задержали подозреваемого в изнасиловании

Предполагаемый насильник был задержан в течении получаса после преступления.

В Сумах патрульные оперативно задержали предполагаемого насильника. Об этом информирует Фейсбук-страница патрульной полиции Сумской области.

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“8 февраля, около 22 часов 30 минут, патрульные получили сообщение об изнасиловании в одной из квартир на улице Романа Атаманюка. За считанные минуты стражи порядка приехали на место и поднялись в квартиру“, - говорится в сообщении.

Дверь полицейским открыла соседка, которая и сообщила о происшествии на линию 102. Она рассказала инспекторам, что услышала крики из квартиры этажом ниже. Спускаясь по лестнице, гражданка увидела мужчину. Он быстро выбежал из этой же квартиры и бросился наутек. В помещении, заявительница увидела женщину. Она сидела на полу – плакала и просила помочь. Как она сама объяснила, ее изнасиловал бывший парень.

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Патрульные сразу же передали информацию о местонахождении предполагаемого нарушителя инспекторам роты тактико-оперативного реагирования (ТОР). Через полчаса они задержали 23-летнего мужчину по месту его проживания.

На место происшествия патрульные вызвали скорую и следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) УК.

Напомним, винничанин получил 13 лет тюрьмы за изнасилование 7-летней падчерицы. В пользу девочки также взыскано 500 тыс грн за моральный ущерб.