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Жданок о закрытии телеканалов - нарушается Хартия фундаментальных прав ЕС

Комментариев: 15
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Украинская власть, без суда и следствия закрыв телеканалы “112 Украина”, NewsOne и ZIK нарушила Хартию фундаментальных прав ЕС. А без ее соблюдения евроинтеграционные устремления страны просто невозможны. Об этом в совместном эфире трех телеканалов заявила депутат Европарламента из Латвии Татьяна Жданок, передает Голос.ua.

Она подчеркнула, что в ее стране были прецеденты закрытия телеканалов, но все они касались исключительно иностранных вещателей. В то же время она признала, что в Латвии имеет место быть определенная цензура, однако не настолько сильная, как в Украине.

“В Латвии мы, конечно, имеем проблемы с работой в фейсбуке, с продвижением наших материалов в фейсбуке, но пока вот такого тотального запрета нет. У нас партийный фейсбук достаточно хорошо работает. Но надо сказать, что ваша Украина, конечно, оглядывается на то, что происходит с нами. И если уже ЕС допускает и закрывает глаза на то, что происходит в Латвии, ваши власти считают, что у них руки вообще развязаны. И, к сожалению, вот это отсутствие критического взгляда, видимо, придает силы, уверенности и решимости вашим властям в данном случае”, – отметила Жданок.

Депутат Европарламента подчеркнула, что одобрительная реакция отдельных посольств на закрытие в Украине телеканалов говорит о наличие двойных стандартов в ведущих странах.

“Это не то, что двойные стандарты, это вообще отсутствие стандартов. Потому что есть Хартия фундаментальных прав ЕС, это более сильный даже документ, чем все документы там Совета Европы, ООН. Там сказано, что государство не просто должно – что человек имеет право на получение разносторонней информации, что государства должны обеспечить людям возможность получения различной информации, из различных источников. Это требование ЕС. И как Украина собирается двигаться дальше в направлении Европы, если она это требование просто нагло игнорирует?” – задала риторический вопрос Жданок.

Напомним, более 400 журналистов с телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришли более тысячи зрителей телеканалов.

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Комментариев (15)
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Woodbrother    10.02.2021, 14:43
Оценка:  0
Woodbrother
Депутат Европароамента должна поделиться опытом, как в Латвии закрыли все на российские говнометы-телепомойки. Это интересно было бы послушать. И еще неплохо бы рассказать про действие института "не граждан страны". Данный институт помог оздоровить общественно политическую жизнь в Прибалтике.
Woodbrother    10.02.2021, 14:43
Оценка:  0
Woodbrother
Нам надо перенимать передовой опыт стран ЕС
Путин-Xyйло    10.02.2021, 14:41
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Опять скрепы воспалились
CrespoxUA    10.02.2021, 14:29
Оценка:  -23
CrespoxUA
Это только начало.Можно не сомневаться.Клоун зря на беспредел пошёл.Теперь его,пидopa гнилого,зашкварят по-полной.P.S.Суд признал вину Януковича по факту госизмены.По преступлениям же на Майдане суд не признавал вину Януковича.Но"патриоты"м огут продолжать мечтать.Гыгыгыгыгы!)))))))))))))
mrtdffhher    10.02.2021, 14:08
Оценка:  -21
mrtdffhher
А про какой суд говорит Жданок,если наши"патриоты"не сумели за 7 лет доказать в суде"явную вину"Януковича,который по мнению этих голословных клоунов приказал убивать людей на Майдане.Но вор всегда громче всех кричит:"Держи вора".Тоже самое и с"патриотами". :-)
mrtdffhher    10.02.2021, 14:11
Оценка:  -21
mrtdffhher
Не зря говорят:"Неважно что ты знаешь,важно лишь то что ты сможешь доказать в суде".А без доказательств любые подозрения и обвинения не более чем собачий лай.Вот и лаяли"патриоты"сначал а на Януковича,теперь на телеканалы...
Woodbrother    10.02.2021, 14:16
Оценка:  -1
Woodbrother
Дурик, суд по януковичу давно закончен и приговор есть. В случае, если данный персонаж пересечет границу, его посадят на долго.
Woodbrother    10.02.2021, 14:04
Оценка:  -2
Woodbrother
Время на российских ТВ говнометов уже прошлою Просто на кремле это все никак не поймут, тупые они
mrtdffhher    10.02.2021, 13:57
Оценка:  -22
mrtdffhher
Так ведь стремление быть в Европе лишь декларируется нашими властями.На деле же сплошная Африка.Но ничего,Верховный суд расставит всё по местам и из госбюджета будет выплачена солидная сумма владельцу этих телеканалов.Клоун-шизофреник перешёл все"красные линии",попутав берега,одновременно открыв ящи
mrtdffhher    10.02.2021, 14:00
Оценка:  -22
mrtdffhher
к Пандоры.А это откровенный беспредел,за который клоун обязательно ответит.Клоун подлизывает тем кто его с говном мешает.А теперь его с говном будет мешать абсолютное большинство,как это делали с Педей Пидоpoшенко на выборах презика-2019.
Woodbrother    10.02.2021, 14:01
Оценка:  0
Woodbrother
Тяжело жить у вас на вашей вонючей на россии. Никто даже не спорит. Вы дома и погавкать даже не в состоянии - намордник мешает. Гавкаете только на украинских сайтах
Woodbrother    10.02.2021, 13:35
Оценка:  +2
Woodbrother
В Самой латвии все на рассейское ТВ гуано давным давно закрыли нафиг. Пример явно не удачный. Да и по остальным странам ЕС российские ТВ каналы давят как тараканов.
Путин-Xyйло    10.02.2021, 13:25
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Даже рашистская пропaгaндонка СимонЬян признала эти каКалы "помойками работающими против своей страны"! Примерно так же Татьяна Жданок работает против Латвии.
alex-zol    10.02.2021, 13:34
Оценка:  -22
alex-zol
хорошо вам по губам поводили, а скоро и присунут)))))) ждите от европы подсрачников, козлы)))
Путин-Xyйло    10.02.2021, 14:40
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Не напрягай анус, санкции на подлете. Ощути полноту удовольствия и пользы
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