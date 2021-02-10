Люди не могут получить медицинскую помощь, рассказал политик.

"На Донбассе COVID-смертность выше, чем где-либо в мире", – Резников УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о “медицинском геноциде“, который происходит на временно оккупированном Донбассе. Там COVID-смертность выше, чем где-либо в мире. Информация прозвучала на форуме “Украина 30“.

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Резников заявил, что Украина собирает всю информацию о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. Но даже по статистике оккупантов видно, что уровень смертности находится на очень высоком уровне.

“Уровень летальность от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире“, – сказал он.

Так, во временно оккупированной Донецкой области уровень смертности составляет 8,6%, что в 4 раза выше показателя на свободной территории региона. В ноябре-декабре смертность составляла 11%, умирал каждый 9 пациент с коронавирусом, объяснил политик.

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Что касается захваченной части Луганской области, то там летальность держится на уровне в 8,7%. Люди не могут получать медицинскую помощь, количества тестирований недостаточно, КПВВ заблокированы боевиками.

“Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения“, – добавил Резников.

Ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации объяснил, как записаться на COVID-вакцинацию в Украине.