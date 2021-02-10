"На Донбассе COVID-смертность выше, чем где-либо в мире", – Резников
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о “медицинском геноциде“, который происходит на временно оккупированном Донбассе. Там COVID-смертность выше, чем где-либо в мире. Информация прозвучала на форуме “Украина 30“.
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Резников заявил, что Украина собирает всю информацию о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. Но даже по статистике оккупантов видно, что уровень смертности находится на очень высоком уровне.
“Уровень летальность от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире“, – сказал он.
Так, во временно оккупированной Донецкой области уровень смертности составляет 8,6%, что в 4 раза выше показателя на свободной территории региона. В ноябре-декабре смертность составляла 11%, умирал каждый 9 пациент с коронавирусом, объяснил политик.
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Что касается захваченной части Луганской области, то там летальность держится на уровне в 8,7%. Люди не могут получать медицинскую помощь, количества тестирований недостаточно, КПВВ заблокированы боевиками.
“Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения“, – добавил Резников.
Ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации объяснил, как записаться на COVID-вакцинацию в Украине.
нах ты скачешь шизоидное быдло оккупантов из раши?
Ты уже ниже срала в комментах, гниль хyйло-путинская ...
Ты стабильно скачешь нахyй
ихтамнет, снегирей съели, мальчиков распяли, танки из шахт ... диспетчер Карлос подтвердит, ага.
Тупое быдло путинских ублюдков,
так жестко опустивших оккупированный россией Донбасс ...