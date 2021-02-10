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"На Донбассе COVID-смертность выше, чем где-либо в мире", – Резников

Комментариев: 9
Люди не могут получить медицинскую помощь, рассказал политик.
"На Донбассе COVID-смертность выше, чем где-либо в мире", – Резников
"На Донбассе COVID-смертность выше, чем где-либо в мире", – Резников
УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о “медицинском геноциде“, который происходит на временно оккупированном Донбассе. Там COVID-смертность выше, чем где-либо в мире. Информация прозвучала на форуме “Украина 30“.

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Резников заявил, что Украина собирает всю информацию о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. Но даже по статистике оккупантов видно, что уровень смертности находится на очень высоком уровне.

“Уровень летальность от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире“, – сказал он.

Так, во временно оккупированной Донецкой области уровень смертности составляет 8,6%, что в 4 раза выше показателя на свободной территории региона. В ноябре-декабре смертность составляла 11%, умирал каждый 9 пациент с коронавирусом, объяснил политик.

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Что касается захваченной части Луганской области, то там летальность держится на уровне в 8,7%. Люди не могут получать медицинскую помощь, количества тестирований недостаточно, КПВВ заблокированы боевиками.

“Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения“, – добавил Резников.

Ранее сообщалось, что министр цифровой трансформации объяснил, как записаться на COVID-вакцинацию в Украине.

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, коронавирус, COVID-19, смертность
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Комментариев (9)
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CrespoxUA    10.02.2021, 14:33
Оценка:  -1
CrespoxUA
Что курит этот слабовидяший,пучеглазый,плешивый клоун-хyecoc с говном вместо мозга?))))))))))))
WTF2wtf    10.02.2021, 14:43
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- МихасьUA-CrespoxUA,
нах ты скачешь шизоидное быдло оккупантов из раши?
Ты уже ниже срала в комментах, гниль хyйло-путинская ...
Ты стабильно скачешь нахyй
БРОКЕР_666    10.02.2021, 13:52
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
ну это иффстественно - на недореспубликах404 с медициной хуже чем в джкнглях центральной африки
WTF2wtf    10.02.2021, 14:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
Дефицит многих медицинских препаратов, их дороговизна (особенно для такого бедного теперь региона под россией), многие медицинские услуги теперь просто стали недоступны - те же томографы просто ломаются и никто ничего нового больше не покупает, запись на оставшиеся (по направлению) уже на месяцы
WTF2wtf    10.02.2021, 14:08
Оценка:  +2
WTF2wtf
но самая большая проблема на оккуированном Донбассе теперь с медицинскими кадрами - врачи оттуда валили просто массово, куда угодно из этого нищего путиснкого гетто изолированного ...
WTF2wtf    10.02.2021, 14:10
Оценка:  +2
WTF2wtf
при этом за все нужно платить, ждать неделями очереди (елсли вообще доживешь) и платить из нищенской "зарплаты" ...
mrtdffhher    10.02.2021, 13:45
Оценка:  -23
mrtdffhher
Можно не сомневаться,в этот фейк от этого потешного,плешивого очкарика все поверили.))))))))
WTF2wtf    10.02.2021, 14:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
Шизоидный говномет-многостаночник оккупантов из раши,
ихтамнет, снегирей съели, мальчиков распяли, танки из шахт ... диспетчер Карлос подтвердит, ага.
Тупое быдло путинских ублюдков,
так жестко опустивших оккупированный россией Донбасс ...
merks    10.02.2021, 13:21
Оценка:  +2
merks
да и фиг с ними.
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