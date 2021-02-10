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В России заблокировали сайт украинского министерства

Комментариев: 9
Это первый случай, когда Роскомнадзор блокирует государственные веб-ресурсы других стран.
Алексей Резников
Алексей Резников
Фейсбук МинВОТ

Сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) был заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и российской генпрокуратуры. Это первый прецедент, когда официальный сайт правительства другой страны запрещают в РФ.

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Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил на Всеукраинском Форуме “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы“.

По его словам, причиной запрета стала публикация министерством правдивой информации о распространении коронавируса в оккупированных районах Донбасса.

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“Именно из-за распространения правды о ковид в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был официально заблокирован в России по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды“, - сказал Резников.

При этом он заявил, что “этот план“ все равно провалился.

Напомним, Путин подписал закон, позволяющий заблокировать YouTube и Twitter. Санкции Кремль намерен ввести, если интернет-ресурсы будут подвергать цензуре публикации российских СМИ.

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Теги: Россия, цензура, Минреинтеграции, Резников, ОРДЛО
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Комментариев (9)
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CrespoxUA    10.02.2021, 14:41
Оценка:  0
CrespoxUA
Заблокировала и правильно сделала.Этих фейкомётов необходимо во всём мире заблокировать.Пусть верещат на Прямой кишке и 5-м кАнале и срут кирпичами на"Срадио Сволоты".))))))))))))
verbion    10.02.2021, 14:21
Оценка:  -22
verbion
Сейчас бандерлоги хохлозадые по привычке завопят: А нас за что?!!!!
WTF2wtf    10.02.2021, 14:39
Оценка:  -1
WTF2wtf
Тупой нацист-говномет оккупантов и убийц из раши,
тебя украинским танком придавило на Иваново???
mrtdffhher    10.02.2021, 13:41
Оценка:  -20
mrtdffhher
Может быть недогосударственные ресурсы?Ведь не является наша колония США государством.Вот уже как 7 последних лет не является.
Путин-Xyйло    10.02.2021, 14:16
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Ну тебя штырит. Один раз не путираст, один вжик - не Геленждик
WTF2wtf    10.02.2021, 14:40
Оценка:  -1
WTF2wtf
Это пишет штатный антиукраинский говномет-многостаночник военных преступников из раши ...
shk67    10.02.2021, 13:40
Оценка:  +1
shk67
Подгорает у козломордых. Мне нравиться игра "кто кого больше заблокирует". Все серарские, прокаципские ТВ, Ютуб каналы, парашные радиостанции. А там в козломордии и так все украинское заблокировано. Хороший кацап-мертвый кацап!
Woodbrother    10.02.2021, 13:31
Оценка:  +2
Woodbrother
На россии -чебурнет У них там своя рабская атмосфера
КимЧенПых    10.02.2021, 13:18
Оценка:  -3
КимЧенПых
да пох
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