Винницкий хакер украл более миллиона гривен

Его подозревают в мошенничестве.

В Виннице полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который под видом предоставление услуг онлайн-перевода денег присвоил более миллиона гривен. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

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По версии следствия, подозреваемый создал несколько фишинговых сайтов, на которых якобы оказывались услуги по онлайн-переводу денег. Он использовал платные маркетинговые и аналитические ресурсы, чтобы его сайты выводились на первые места поисковых сервисов.

Фигурант после того, как получал личные данные потерпевших и реквизиты их банковских карточек, переводил деньги на свои счета. Ежемесячно он так "зарабатывал" от 50 до 70 тысяч гривен.

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Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Она предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские задержали хакера, который причастен к фишинговым атакам на банки в 11 странах. Он создал фишинговый пакет и специальную административную панель для него, которые были нацелены на банки и их клиентов.