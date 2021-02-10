Украина предложила НАТО проводить воздушные операции у Крыма

Альянс может помочь в изучении ситуации вдоль границ с Россией.

Украина предложила НАТО проводить воздушные операции в небе у временно оккупированного Крыма. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на встрече с заместителем генсека Альянса Патриком Тернером. Его слова передает пресс-служба МИУ.

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Так, украинская сторона рассчитывает, что НАТО поддержит изучение ситуации на границах с Россией. Также страна предложила использовать для воздушных операций пространство в Симферопольском районе полетной информации.

“…мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное“, – сказал министр.

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Примечательно, что указанная территория для полетов распространяется на южную территорию Запорожской и Херсонской областей, а также на воды Черного моря. Украина закрыла полеты над Крымом, однако Россия продолжает их осуществлять.

Ранее сообщалось, что в НАТО рассказали Денису Шмыгалю о вступлении Украины в Альянс.