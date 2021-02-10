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Украина предложила НАТО проводить воздушные операции у Крыма

Комментариев: 6
Альянс может помочь в изучении ситуации вдоль границ с Россией.
Украина предложила НАТО проводить воздушные операции у Крыма
Украина предложила НАТО проводить воздушные операции у Крыма
УНИАН

Украина предложила НАТО проводить воздушные операции в небе у временно оккупированного Крыма. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на встрече с заместителем генсека Альянса Патриком Тернером. Его слова передает пресс-служба МИУ.

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Так, украинская сторона рассчитывает, что НАТО поддержит изучение ситуации на границах с Россией. Также страна предложила использовать для воздушных операций пространство в Симферопольском районе полетной информации.

“…мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное“, – сказал министр.

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Примечательно, что указанная территория для полетов распространяется на южную территорию Запорожской и Херсонской областей, а также на воды Черного моря. Украина закрыла полеты над Крымом, однако Россия продолжает их осуществлять.

Ранее сообщалось, что в НАТО рассказали Денису Шмыгалю о вступлении Украины в Альянс.

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Теги: НАТО, Крым, Украина, оккупация, полеты, Украина, операция
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Комментариев (6)
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Путин-Xyйло    10.02.2021, 14:36
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Ни для кого не секрет что про упоминании "больных" для скреп тем - воспаляются кацапские боты
verbion    10.02.2021, 14:25
Оценка:  -23
verbion
На украине пообещали даже поднять в воздух все свои 2 оставшихся самолёта
nelci    10.02.2021, 14:24
Оценка:  -23
nelci
Как только надо будет развязать атомный апокалипсис в европе, этот вариант подойдет тоже...
Путин-Xyйло    10.02.2021, 14:34
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Может Геленджикским апокалипсисом ограничимся
Woodbrother    10.02.2021, 13:53
Оценка:  +4
Woodbrother
Можно даже пострелять по на российским оккупантам в Крыму. Они не сильно обидятся
Пyтин-Xуйлo    10.02.2021, 14:11
Оценка:  -22
Пyтин-Xуйлo
Давно пора
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