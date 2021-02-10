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Украина возобновила радиовещание на оккупированные территории

Комментариев: 3
Крым и ОРДЛО снова могут слушать украинское радио.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

С 1 февраля Первый канал Украинского радио возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на оккупированные территории Крыма и Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование.

Средневолновой передатчик “Украинского радио“ в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт покрывает большую часть территории Украины (днем - 60% территории включая оккупированные территории, с вечера до утра - вся территория Украины).

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В ведомстве подчеркнули, UA: Украинское радио - самое популярное разговорное радио и самая популярная FM-сеть Украины, которая охватывает более 180 FM-частот.

Напомним, в России заблокировали сайт украинского министерства. Это первый случай, когда Роскомнадзор блокирует государственные веб-ресурсы других стран.

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Теги: радио, ОРДЛО, Крым, Минкульт
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Комментариев (3)
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verbion    10.02.2021, 14:24
Оценка:  -23
verbion
Это радио на украине то никто не слушает и тем более нах оно не нужно в Крыму и на Донбассе
WTF2wtf    10.02.2021, 14:37
Оценка:  0
WTF2wtf
Какого ты истеришь тут,
быдло оккупантов из раши многостаночное???
Нахyй скачи ...
Woodbrother    10.02.2021, 13:45
Оценка:  +4
Woodbrother
Ура ! Процесс пошел, как гаваривал михал сергеич.
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