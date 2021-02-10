Украина возобновила радиовещание на оккупированные территории

Крым и ОРДЛО снова могут слушать украинское радио.

С 1 февраля Первый канал Украинского радио возобновил вещание в средневолновом диапазоне, в том числе на оккупированные территории Крыма и Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила в 2021 году полное финансирование.

Средневолновой передатчик “Украинского радио“ в селе Луч Николаевской области мощностью 500 кВт покрывает большую часть территории Украины (днем - 60% территории включая оккупированные территории, с вечера до утра - вся территория Украины).

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В ведомстве подчеркнули, UA: Украинское радио - самое популярное разговорное радио и самая популярная FM-сеть Украины, которая охватывает более 180 FM-частот.

Напомним, в России заблокировали сайт украинского министерства. Это первый случай, когда Роскомнадзор блокирует государственные веб-ресурсы других стран.