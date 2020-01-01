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Жительница Днепропетровщины родила сына в карете скорой помощи

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Ребенок появился на свет здоровым и доношенным.
Роды прошли благополучно
Роды прошли благополучно
facebook.com/people/Лариса-Быданцева/

Инцидент произошел в Днепропетровской области. Там женщина родила ребенка в машине скорой помощи.

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Об этом рассказала в Facebook врач местной станции скорой помощи Лариса Быданцева.

Медик говорит, что роженицу везли из Верховцево в роддом, который находится в Каменском. Это примерно в получасе езды от ее родного города.

Но этих 30 минут не хватило, чтобы доехать до пункта назначения. Буквально за пять минут до конечной остановки у женщины начались интенсивные схватки.

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Врачи поняли, что медлить нельзя, и быстро приготовились к родам. Все закончилось благополучно, фельдшер приняла роды в машине.

На свет появился здоровый доношенный мальчик. Это уже третий ребенок в семье новоиспеченной мамы.

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области в снегу увязла скорая по дороге к пациенту.

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Теги: скорая помощь, роды, ребенок, сын, Днепропетровская область
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