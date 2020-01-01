Труп выбросил в реку: Житель Николаева до смерти избил друга

Тело погибшего нашел случайный прохожий.

В Николаеве мужчина избил до смерти своего товарища, после чего решил избавиться от трупа, выбросив его в реку. Подробности передает пресс-служба полиции.

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В сообщении указывается, что тело погибшего нашел местный житель. Он обратился к правоохранителям, рассказав, что в реке находится труп мужчины. Полиция выяснила, что он погиб от множества травм.

Было установлено, что подозреваемым является 33-летний ранее судимый мужчина. Он объяснил, что убитый был его товарищем. Во время застолья между собутыльниками возник конфликт. Мужчина стал избивать друга, пока он не умер.

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Когда обвиняемый осознал, что случилось, он решил избавиться от тела, выбросив его в реку неподалеку от места проживания.

По факту случившегося было возбуждено уголовное производство по статье “Умышленное убийство“. Мужчину взяли под стражу, ему угрожает тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что под Харьковом полицейские избили фермеров.