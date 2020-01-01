Автотроща в Винницкой области: Разбилось семь транспортных средств
ДТП произошло утром 10 февраля на Винниччине. Там столкнулось семь транспортных средств на автодороге госзначения М12 у села Лукашевка.
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Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.
Уточняется, что в аварию попал пассажирский автобус, сообщением Херсон-Познань. Также участниками ДТП стало четыре грузовика и два легковых авто.
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Серьезных травм никто не получил. Водитель автобуса пострадал, но после оказания медпомощи отказался от госпитализации. У его транспортного средства полностью разбита передняя часть. Остальные машины повреждены меньше.
На месте работает патрульная полиция. Правоохранители регулируют движение на участке и составляют админпротоколы. Обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что во Львове на маршруте загорелся автобус с пассажирами.