НАБУ расследует покупку Украиной COVID-вакцин

Антикоррупционные органы заняли вопросом вакцинации украинцев.

Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса. Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на брифинге 10 февраля.

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Так, во время брифинга журналисты спросили, соответствует ли действительности информация, что открыто производство по подозрению главы Минздрава Максима Степанова, который якобы злоупотребил служебным положением и заблокировал другие соглашения о закупке вакцин против коронавируса в пользу соглашения с компанией “Лекхим“.

“Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины“, - ответил на это Грищук.

При этом каких-либо подробностей, равно как и фамилий фигурантов Грищук не привел, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина купит 5 миллионов доз китайской вакцины Sinovac Biotech через компанию “Лекхим“. Позднее также стало известно, что будут куплены еще 12 миллионов вакцин через агентство Crown Agents.