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НАБУ расследует покупку Украиной COVID-вакцин

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Антикоррупционные органы заняли вопросом вакцинации украинцев.
Максим Грищук
Максим Грищук
кадр из видео

Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса. Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на брифинге 10 февраля.

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Так, во время брифинга журналисты спросили, соответствует ли действительности информация, что открыто производство по подозрению главы Минздрава Максима Степанова, который якобы злоупотребил служебным положением и заблокировал другие соглашения о закупке вакцин против коронавируса в пользу соглашения с компанией “Лекхим“.

“Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины“, - ответил на это Грищук.

При этом каких-либо подробностей, равно как и фамилий фигурантов Грищук не привел, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина купит 5 миллионов доз китайской вакцины Sinovac Biotech через компанию “Лекхим“. Позднее также стало известно, что будут куплены еще 12 миллионов вакцин через агентство Crown Agents.

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Теги: НАБУ, коррупция, вакцина, САП, коронавирус
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