В Украине находятся военные инструкторы из девяти стран – Генштаб

Иностранные партнеры предоставляют ВСУ всестороннюю консультативно-совещательную помощь – от стратегического до тактического уровней.

В Украине работают военные инструкторы из девяти государств. Они занимаются усовершенствованием знаний и навыков украинских военнослужащих. Об этом сказал начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук на семинаре ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам, сообщает Укринформ в среду, 10 февраля.

Читай также: Украинские военные моряки получили 10 скоростных катеров США “Положительным примером является деятельность в Украине начиная с 2015 года тренировочных миссий ведущих стран мира для повышения оперативных и боевых возможностей подразделений Вооруженных сил Украины. Сейчас в нашей стране развернуто четыре таких миссии – американская, британская, канадская и литовская. Наряду с ними инструкторы от еще пяти стран осуществляют подготовку личного состава украинского войска“, – сказал Корнийчук. “Положительным примером является деятельность в Украине начиная с 2015 года тренировочных миссий ведущих стран мира для повышения оперативных и боевых возможностей подразделений Вооруженных сил Украины. Сейчас в нашей стране развернуто четыре таких миссии – американская, британская, канадская и литовская. Наряду с ними инструкторы от еще пяти стран осуществляют подготовку личного состава украинского войска“, – сказал Корнийчук.

По его словам, только в рамках JMTG-U (Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина) с участием инструкторов из США подготовлено 13 батальонов (батальонно-тактических групп) и 8 бригад общей численностью свыше 9 тысяч человек.

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За последние пять лет с участием британских инструкторов (операция Орбитал) подготовлено свыше 22,5 тыс. военнослужащих ВСУ. Канадские инструкторы (операция Юнифайер) помогли с подготовкой еще свыше 15 тыс. украинских военнослужащих.

“Литовская же тренировочная миссия помогает нам готовить личный состав Сил специальных операций и механизированных, десантно-штурмовых подразделений, а также снайперов. Актуальной задачей этой миссии является воспитание лидеров из старшинско-сержантского состава“, – добавил Корнийчук.

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Также он отметил всестороннюю консультативно-совещательную помощь – от стратегического до тактического уровней, – которая предоставляется иностранными партнерами для разработки концептуальных основ развития украинской армии, руководящих документов по разным направлениям деятельности.

“С их помощью мы существенно продвинулись в направлении выполнения задачи по трансформации системы объединенного руководства сил обороны и управления Вооруженных сил Украины“, – подчеркнул Корнийчук.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский утвердил допуск иностранных войск на территорию Украины. В этом году предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины с участием 32 тысяч военных.