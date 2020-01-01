Тернополянин похоронил подругу в туалете

Женщина умерла естественной смертью, но мужчина испугался, что его обвинят в убийстве.

В Тернопольской области мужчина похоронил сожительницу в септике под мусором. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

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В течение недели жителей одного из сел Чертковского района беспокоило отсутствии 39-летней соседки. Женщину никто не видел, хотя все знали, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Ее сожитель утверждал, что женщина поехала в гости в соседнюю область. Эти слухи дошли и до полиции, поэтому участковые офицеры решил проверить слова мужчины. Увидев правоохранителей, селянин рассказал, что произошло на самом деле.

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По его словам, еще в минувший вторник, 2 февраля, он проснулся ночью и увидел, что его сожительница не подает признаков жизни. Мужчина испугался, чтобы его не обвинили в убийстве, и спрятал тело подруги в септике, прикрыв сверху мусором.

Обследовав территорию, полицейские нашли тело потерпевшей в указанном месте. Судебно-медицинский эксперт на теле женщины следов насильственной смерти не обнаружил, а вскрытие показало, что она умерла естественной смертью из-за хронического заболевания.

Данный факт работники полиции внесли в реестр согласно статье 115 часть 1 (умышленное убийство) с отметкой “естественная смерть“.

Напомним, в Днепре мать выбросила младенца в сливную яму. Полиция выясняет обстоятельства смерти новорожденного.