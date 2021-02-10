Степанов отреагировал на расследование НАБУ по закупке COVID-вакцин

Максим Степанов уверяет, что закупка препаратов ведется прозрачно и только у производителей вакцин.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что министерство ведет прозрачную политику закупки COVID-вакцин. Об этом он сказал в эфире Украина 24 в среду, 10 февраля.

Так он отреагировал на информацию о том, что НАБУ начало расследование из-за закупки вакцин через посредника.

"Чтобы что-то думать, надо понимать, что именно они расследуют. Я могу опираться только на те заявления, которые были от правоохранительных органов. Поэтому у них это надо спрашивать. Я могу только сказать, что мы ведем прозрачную политику, и любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно - непосредственно с производителями вакцин. Поэтому больше нечего добавить по закупке вакцин, где у нас есть большой спрос в мире. И понятно, что весь мир находится в той ситуации, когда они покупают те вакцины, где есть возможность напрямую договориться с производителем", - сказал министр.

Степанов добавил, что у каждого производителя вакцин есть "своя цена на свой продукт".

"Единственное, что могу вам сказать, что те предложения, которые поступали в Минздрав в результате переговоров - там цены разнятся от 5 долларов до 33,9 доллара за вакцину. Чтобы вы понимали, что есть разные цены у разных производителей", - отметил Степанов.

Министр также ответил, является ли он фигурантом по делу НАБУ.

"Чего это я должен быть каким-то фигурантом какого-то дела? Надо у НАБУ спрашивать. Более того, мы максимально заинтересованы, особенно я заинтересован, потому что это такая вещь, которая бросает тень на министерство. Поэтому я заинтересован в максимально быстром расследовании. Со своей стороны могу сказать, что при любом запросе от правоохранительных органов к нам по каким-либо документам - все документы будут предоставлены мгновенно" - подытожил он.

Напомним, что НАБУ расследует махинации при закупке вакцины. В САП сообщили, что против чиновников Минздрава возбуждено дело и проводится расследование о покупке вакцины по завышенной цене.

Ранее нардеп Александра Устинова со ссылкой на госпредприятие Медицинские закупки Украины сообщила, что оно вело переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с индийской компанией Serum Institute, однако Минздрав приостановил переговоры с этим производителем. При этом отмечалось, что индийская вакцина обошлась бы в пять раз дешевле, чем китайская, которую закупило МОЗ.

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