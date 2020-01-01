Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский подписал закон об "инвест-нянях"

Комментариев: 0
Закон гарантирует государственную поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро. Они получат прямой договор с правительством.
Глава государства подписал закон №1116-IX
Глава государства подписал закон №1116-IX
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон об "инвестиционных нянях", автором которого выступил он сам. Об этом сообщает пресс-слуба главы государства в среду, 10 февраля.

Речь идет о законе О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине №1116-IX, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года.

Этот документ гарантирует государственную поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро. Они получат прямой договор с правительством.

В законе указано, что общий объем господдержки для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. При этом он не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Сопровождение подготовки и реализации таких проектов осуществляет уполномоченное учреждение. Оценку такого проекта уполномоченный орган проводит в течение 60 календарных дней со дня получения документов.

"Поддержка будет предоставляться предприятиям, которые ведут деятельность в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере", – говорится в сообщении.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Напомним, в Офисе президента считают, что закон о господдержке инвестпроектов поможет восстановить инвестиционную активность в Украине после кризисного 2020 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, инвестиции, законы, президент, закон, инвестиции в украину, инвестор, инвесторы, иностранные инвестиции, Владимир Зеленский, инвестиционные проекты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь