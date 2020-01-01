Зеленский подписал закон об "инвест-нянях"

Закон гарантирует государственную поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро. Они получат прямой договор с правительством.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об "инвестиционных нянях", автором которого выступил он сам. Об этом сообщает пресс-слуба главы государства в среду, 10 февраля.

Речь идет о законе О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине №1116-IX, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года.

Этот документ гарантирует государственную поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро. Они получат прямой договор с правительством.

В законе указано, что общий объем господдержки для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. При этом он не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Сопровождение подготовки и реализации таких проектов осуществляет уполномоченное учреждение. Оценку такого проекта уполномоченный орган проводит в течение 60 календарных дней со дня получения документов.

"Поддержка будет предоставляться предприятиям, которые ведут деятельность в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере", – говорится в сообщении.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Напомним, в Офисе президента считают, что закон о господдержке инвестпроектов поможет восстановить инвестиционную активность в Украине после кризисного 2020 года.

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