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Украинские моряки получили лодки и катера из США

Комментариев: 6
В целом украинским военным передали десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и сопутствующее оборудование.
Украинские моряки получили очередную помощь от США
Украинские моряки получили очередную помощь от США
armyinform.com.ua

Украинские моряки получили от США десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование. Об этом сообщает Армия Inform в среду, 10 февраля.

Церемония передачи состоялась на территории Военно-морской базы Юг в Практической гавани в Одессе. Во время передачи помощи командующий Военно-Морских Сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что событие еще раз подтверждает, наша сила - в единстве наших народов, воинских подразделений и в общем в единстве всего цивилизованного мира, который сейчас противостоит российской агрессии.

"Начиная с 2014 год мы с нашими иностранными коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки, получаем лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это - поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине," - сказал Неижпапа.

В свою очередь атташе ВМС при Посольстве США в Украине капитан 2 ранга Питер Мэллори заявил, что необходимо отметить важные шаги сотрудничества между США и Украиной.

"В поддержку стратегического партнерства между нашими странами мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Мэллори.

 

 

Напомним, что ранее в США поддержали идею поставок американских вооружений Украине. Новая администрация Белого дома намерена справиться с растущим соперничеством со стороны Китая и России.

Также сообщалось, что ВСУ ожидают поставок военной продукции на 10 млрд грн. В 2021 году Украина должна получить 10 млн штук боеприпасов, среди которых ракетно-артиллерийские системы, приборы разведки и наблюдения, автомобили, бронетранспортеры и бронированные машины.

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Теги: армия и вооружение, США, Украина-США, моряки, помощь, армия, военные, ВСУ, украинские моряки, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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mirbigstar    11.02.2021, 00:11
Оценка:  -20
mirbigstar
Во позорище, -помогли надувными лодками...,и по всей видимости,не один раз клееные. "Друзья" что-то хорошее не отдадут.
WTF2wtf    10.02.2021, 22:44
Оценка:  +4
WTF2wtf
Второй писака БМ заступил на смену,
принципиально отказывась просматривать то,
что постил до него первый писака?
На БМ их всего два осталось и оба даже школьную программу не осилили? То, что украинский язык первоисточников им непонятен вообще и так давно ясно ...
ЗaeлoПлacтинку    10.02.2021, 20:48
Оценка:  -27
ЗaeлoПлacтинку
Для преЗЕдента ЗЕ штопаные преЗЕрвативы. Как то вроде оскорбление.
Larik5536    10.02.2021, 20:48
Оценка:  0
Larik5536
ТЮ... Каждому контр адмиралу по надувному матрасу!
psv-gf    10.02.2021, 22:02
Оценка:  -1
psv-gf
70 надувных лодок)))) у меня в деревне у жителей больше)))
WTF2wtf    10.02.2021, 23:46
Оценка:  +2
WTF2wtf
нарасейский говномет путинских оккупантов и убийц обязан отметиться под каждой новостью на украинском (пусть и формально) ресурсе?
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