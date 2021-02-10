В целом украинским военным передали десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и сопутствующее оборудование.

Украинские моряки получили от США десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование. Об этом сообщает Армия Inform в среду, 10 февраля.

Церемония передачи состоялась на территории Военно-морской базы Юг в Практической гавани в Одессе. Во время передачи помощи командующий Военно-Морских Сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что событие еще раз подтверждает, наша сила - в единстве наших народов, воинских подразделений и в общем в единстве всего цивилизованного мира, который сейчас противостоит российской агрессии.

"Начиная с 2014 год мы с нашими иностранными коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки, получаем лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это - поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине," - сказал Неижпапа.

В свою очередь атташе ВМС при Посольстве США в Украине капитан 2 ранга Питер Мэллори заявил, что необходимо отметить важные шаги сотрудничества между США и Украиной.

"В поддержку стратегического партнерства между нашими странами мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Мэллори.

Cмотрите фотогалерею: Украинские моряки получили лодки и катера из США

Напомним, что ранее в США поддержали идею поставок американских вооружений Украине. Новая администрация Белого дома намерена справиться с растущим соперничеством со стороны Китая и России.

Также сообщалось, что ВСУ ожидают поставок военной продукции на 10 млрд грн. В 2021 году Украина должна получить 10 млн штук боеприпасов, среди которых ракетно-артиллерийские системы, приборы разведки и наблюдения, автомобили, бронетранспортеры и бронированные машины.

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