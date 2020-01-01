Sinovac начала регистрацию вакцины в Украине

Ранее экстренное применение вакцины Sinovac разрешили в Турции, Бразилии, Китае и Индонезии, говорят в Минздраве.

Sinovac подала документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине

Компания Sinovac подала в Минздрав Украины документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в среду, 10 февраля.

"Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения", - сказано в сообщении.

Разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac уже предоставили компетентные органы Турции, Бразилии, Китая и Индонезии, говорят в МОЗ.

Ранее Украина и Sinovac договорились о поставке 1 млн 913 доз COVID-вакцины. Поставки начнутся после ее регистрации в Украине.

Напомним, что в Украине создадут карту спроса на COVID-вакцину. Подать заявку на прививку можно через портал Дия. Реестр вакцинации от коронавируса образуют на базе E-Health.

Также в Минздраве заявили, что на данный момент есть понимание о получении 22 млн доз вакцин. Процесс иммунизации должен начаться на следующей неделе.

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