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Международная федерация журналистов осудила решение закрыть "каналы Медведчука"

Комментариев: 16
Международная федерация журналистов осудила решение закрыть "каналы Медведчука"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отозвал лицензии на вещание трех телеканалов, что является беспрецедентным шагом, который, по его словам, направлен на борьбу с распространением пропаганды, представляющей угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает своим читателям испанское новостное агентство Europa Press, основанное в 1957 году. 

Эта мера, информирует агентство, затрагивает каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащие народному депутату Украины Тарасу Козаку, который попал под санкции украинских властей за его предполагаемые отношения с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. 

«ОПЗЖ отреагировала на закрытие, объявив о начале процедуры импичмента Зеленскому в парламенте. Партия даже пригрозила заблокировать парламентскую деятельность. Сами каналы также против этой меры, выступив с совместным заявлением, в котором они обвинили Президента в сведении счетов со СМИ, не имеющими к нему отношения. Помимо лицензий, телеканалы также остаются без своих прав на частоты и без каких-либо счетов», – пишет Europa Press.

Со своей стороны, продолжает информационный ресурс, правительство России осудило решение Зеленского и подчеркнуло, что оно нарушает международные нормы и стандарты, а также свободу прессы.

«Мы можем только осудить действия украинских властей», – приводит агентство слова пресс-секретаря российского президента  Дмитрия Пескова.

Международная федерация журналистов, сообщает Europa Press, также осудила решение Зеленского, которое она охарактеризовала как внесудебный и политически мотивированный запрет и явную атаку на свободу прессы и призвала украинские власти срочно отменить запрет и уважать право на свободу информации и выражения мнения. 

«Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие является произвольным, подчеркнув, что это действие неприемлемо в условиях демократии. Также он сказал, что это ставит под угрозу работу сотен сотрудников», – резюмирует EuropaPress.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.  

Также Медведчук отметил, что украинцам стоит задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда, ставящая своей целью власть и ограничение прав и свобод граждан. 

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Комментариев (16)
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WTF2wtf    10.02.2021, 23:09
Оценка:  +8
WTF2wtf
Кто это вообще?
Это те же люди, на которых Мертвечук регистрировал в Испании свои самолеты, чтобы спрятать их от ареста?
Путин-Xyйло    10.02.2021, 23:06
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
"В Венгрии лишили лицензии последнюю независимую радиостанцию" эту тему кацапы не обсуждают!
Путин-Xyйло    10.02.2021, 23:07
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
И Испанской "Международная федерация журналистов" это тоже не интересно.
Путин-Xyйло    10.02.2021, 23:07
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Совпадение?!
cjkbnth    10.02.2021, 22:46
Оценка:  +2
cjkbnth
Вот только открывается информация об этой "организации", только РУ, хотя как они утверждают штаб квартира в Брюсселе. ПИЗДЕШЬ медведчука ХА-ХА-ХА.
Путин-Xyйло    10.02.2021, 22:54
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Ну есть там такая "организация", только выкуплена давно рашиками. Стандартный прием для продвижения своих нарративов за границей! Кацапы таких подразорившихся "информационных помоек" по миру десятки скупили.
Путин-Xyйло    10.02.2021, 22:58
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Очень удобно изображать "независимую международную позицию" которая как под копирку повторяет позицию Кремля.
Путин-Xyйло    10.02.2021, 22:45
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Что не осуждальщик, то цитирует рашу! У них своего мнения нет в принципе или бабло не пахнет?!
mtommoup    10.02.2021, 22:27
Оценка:  -25
mtommoup
Чумной клоун зря открыл ящик Пандоры этим своим беспредельным указом.Теперь его за это шкварят международные журналисты,а скоро его будут за это шкварить главы других стран.Ведь в тех странах у властей хватает ума не чинить беспредел и произвол в отношении собственных СМИ.Клоун-политический труп и б
mtommoup    10.02.2021, 22:29
Оценка:  -25
mtommoup
удущий зек.Ведь за беспредел всё-равно доведётся отвечать.Пусть и не сразу.
wwhicjgt    10.02.2021, 22:52
Оценка:  +9
wwhicjgt
что ты сосёшь ватабес ???
WTF2wtf    10.02.2021, 23:10
Оценка:  +6
WTF2wtf
Ты щас о тупой блажи президента россии в 2014-м, когда он решил напасть на Украину и стал просто Хyйлом?
shk67    10.02.2021, 22:08
Оценка:  +5
shk67
Та пох и нах педерацию какую-то международную.
cjkbnth    10.02.2021, 22:47
Оценка:  +2
cjkbnth
педеоация медведчукра.
WTF2wtf    10.02.2021, 23:11
Оценка:  +6
WTF2wtf
Таких статей Мертвечуки со своим содержателем (главой российских оккупантов ) могут много еще оплатить ...
WTF2wtf    10.02.2021, 23:12
Оценка:  +9
WTF2wtf
Одного только ворованного угля с захваченных оккупантами шахт Донбасса хватит на годы ежедневных таких набросов и не только ...
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