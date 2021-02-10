Верховный суд отклонил один иск о санкциях против телеканалов

Суд вынес решения по двум искам граждан, которые оспаривают указ президента Владимира Зеленского.

Верховный суд получил еще один иск по делу о блокировке телеканалов khpg.org

Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в открытии производства по одному исковых заявлений о признании противоправным и отмене указа президента Владимира Зеленского о введении решения СНБО о санкциях против трех телеканалов, а по второму подобному иску установил для истца срок для устранения недостатков. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 10 февраля.

Отмечается, что сегодня Кассационный суд вынес решения по делам №9901/22/21 и №9901/23/21 по искам граждан, которые оспаривают соответствующий указ главы государства.

"Постановлением по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд. Кроме того, истец не конкретизировал основания для привлечения СНБОУ, ООО Новости 24 часа, ООО Телерадиокомпания 112 ТВ, ООО Новые коммуникации к участию в деле в качестве третьих лиц, которые не заявляют самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика", – говорится в сообщении.

Кроме того, постановлением по делу №9901/23/21 отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене указанного указа.

Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что "оно подано в интересах и в защиту прав других лиц – юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов".

Также в суде проинформировали, что 8 февраля получили еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело №9901/26/21), ВСУ должен решить вопрос об открытии производства в течение пяти дней со дня поступления в административный суд искового заявления (ч.8 ст.171 КАС Украины).

Напомним, что сами телеканалы иски еще не подавали, а только готовят их. В соответсующем заявлении было указано, что с исками в Верховный суд телеканалы зайдут "в ближайшее время" и будет проведен открытый судебный процесс.

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