Кабмин запретил поставки COVID-вакцины из России

В постановлении Кабмина не называется Россия, но указано, что запрещаются поставки из страны, определенной Радой государством-агрессором.

Кабмин запретил поставки вакцины от коронавируса в Украину из России Nacion

Кабинет министров запретил поставки COVID-вакцины в Украину из России. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале в среду, 10 февраля.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологическом препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку или производство которых осуществлено в государстве, признанной верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается", - сказано в постановлении.

В то же время прямого запрета вакцины Спутник V в документе нет, но Верховная Рада официально признала Россию стрной-агрессором в январе 2018 года.

Напомним, Спутник V зарегистрировали в 23 странах мира. Последними это сделали Монголия и Пакистан.

Также в России отреагировали на отказ Украины покупать Спутник V. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, спрос на эту вакцину огромен и без Украины.

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