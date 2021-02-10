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Кабмин запретил поставки COVID-вакцины из России

Комментариев: 13
В постановлении Кабмина не называется Россия, но указано, что запрещаются поставки из страны, определенной Радой государством-агрессором.
Кабмин запретил поставки вакцины от коронавируса в Украину из России
Кабмин запретил поставки вакцины от коронавируса в Украину из России
Nacion

Кабинет министров запретил поставки COVID-вакцины в Украину из России. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале в среду, 10 февраля.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологическом препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку или производство которых осуществлено в государстве, признанной верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается", - сказано в постановлении.

В то же время прямого запрета вакцины Спутник V в документе нет, но Верховная Рада официально признала Россию стрной-агрессором в январе 2018 года.

Напомним, Спутник V зарегистрировали в 23 странах мира. Последними это сделали Монголия и Пакистан.

Также в России отреагировали на отказ Украины покупать Спутник V. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, спрос на эту вакцину огромен и без Украины.

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Теги: Россия, Украина-Россия, вакцина, Кабинет Министров, Кабмин Украины, вакцинация, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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Путин-Xyйло    10.02.2021, 23:18
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Какие-то новые кацапские боты объявились. Походу СБУ опять ботоферму закрыла.
WTF2wtf    10.02.2021, 22:50
Оценка:  +10
WTF2wtf
Вполне понятно - делать закупки какого-то препарата для массовой вакцинации населения у страны, ведущей против тебя войну ... нужно быть дебилом, мягко говоря.
Путин-Xyйло    10.02.2021, 23:21
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Кацапы своих значит травят, а Нам так лекарство дадут? Это после всех разговоров про "несуществующих украинцев".
wwhicjgt    10.02.2021, 22:49
Оценка:  +11
wwhicjgt
Ватабес тебя уже спутником укололи ? Рога и копытв выросли )))))
mtommoup    10.02.2021, 22:35
Оценка:  -26
mtommoup
Энергоресурсы значит у России можно покупать.В разгар"войны"!А вакцину нельзя...Да,уж,долбойебизм"п атриотов"за последние 7 лет достиг своего апогея.Но пробито ли дно?
сергей11    10.02.2021, 22:38
Оценка:  +11
сергей11
С энергоресурсами сильно не набодяжишь. А в Спутник для "хохлов" плешивый вполне может намешать всякой дряни.
WTF2wtf    10.02.2021, 22:45
Оценка:  +11
WTF2wtf
Чего истеришь,
штатный говномет оккупантов из раши?
shk67    10.02.2021, 22:05
Оценка:  +10
shk67
Так и не надо даже пальцем показывать, весь мир знает кто Xyйлo.
CrespoxUA    10.02.2021, 21:34
Оценка:  -25
CrespoxUA
Нормальные государства,заботясь о собственном народе,хватаются за любую возможность спасти людей.Наша же антинародная власть,наверняка уже привитая от ковида,предпочитает принимать 100% политические решения,когда люди продолжают умирать от этой заразы...Это геноцид чистой воды.
сергей11    10.02.2021, 22:16
Оценка:  +11
сергей11
Люди, кстати, уже умирают и от Спутника. А нормальные государства не суют своё рыло во внутренние дела соседей и не отжимают чужие территории. "Спасители человечества", блин..
WTF2wtf    10.02.2021, 22:47
Оценка:  +10
WTF2wtf
Шизоид-украниофоб многостаночный,
нах ты сразу с нескольких своих рабочих ников тупо гадишь?????
Тебе только нахyй скакать, быдлоид путинский ...
zbufer    10.02.2021, 21:28
Оценка:  -3
zbufer
буде теж саме що з газом - втричи дорожче але через Европу. Та і з вакціною - будуть її купувати але через Індію та втричи дорожче. Та й взагалі, в Россії її роблять для внутряшніх потреб, а на експорт в Їндії та Інших странах.
Путин-Xyйло    10.02.2021, 23:23
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Так в чем проблема, едь - колись! А после сразу в крематорий, чтоб болячку не распространял!
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