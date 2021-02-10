Кабмин запретил поставки COVID-вакцины из России
Кабинет министров запретил поставки COVID-вакцины в Украину из России. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале в среду, 10 февраля.
"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологическом препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку или производство которых осуществлено в государстве, признанной верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается", - сказано в постановлении.
В то же время прямого запрета вакцины Спутник V в документе нет, но Верховная Рада официально признала Россию стрной-агрессором в январе 2018 года.
Напомним, Спутник V зарегистрировали в 23 странах мира. Последними это сделали Монголия и Пакистан.
Также в России отреагировали на отказ Украины покупать Спутник V. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, спрос на эту вакцину огромен и без Украины.
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штатный говномет оккупантов из раши?
нах ты сразу с нескольких своих рабочих ников тупо гадишь?????
Тебе только нахyй скакать, быдлоид путинский ...