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Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Комментариев: 1
Суд оставил Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей.
Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Facebook/ Free Riff

Ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей. Решение вынес Киевский апелляционный суд, сообщил руководитель юридической фирмы, приобщенной к защите Антоненко, адвокат Леонид Маслов в Facebook в среду, 10 февраля.

"Андрея Антоненко оставили под стражей", - написал Маслов.

Напомним, что ранее Антоненко оставили под стражей до 2 апреля, хотя ряд действующих и бывших нардепов подали в суд заявление о готовности взять обвиняемого на поруки.

Также адвокаты Антоненко требуют изучения "белорусских пленок". Сторона защиты ветерана АТО Андрея Антоненко выступила с заявлением после публикации записей разговоров предполагаемых организаторов убийства журналиста.

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Теги: убийства, арест, убийство, аресты, Антоненко, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    10.02.2021, 23:15
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Даже если не смогут посадить, что скорее всего, держать будут до выборов, как минимум.
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