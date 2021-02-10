Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Суд оставил Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей.

Ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей. Решение вынес Киевский апелляционный суд, сообщил руководитель юридической фирмы, приобщенной к защите Антоненко, адвокат Леонид Маслов в Facebook в среду, 10 февраля.

"Андрея Антоненко оставили под стражей", - написал Маслов.

Напомним, что ранее Антоненко оставили под стражей до 2 апреля, хотя ряд действующих и бывших нардепов подали в суд заявление о готовности взять обвиняемого на поруки.

Также адвокаты Антоненко требуют изучения "белорусских пленок". Сторона защиты ветерана АТО Андрея Антоненко выступила с заявлением после публикации записей разговоров предполагаемых организаторов убийства журналиста.

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