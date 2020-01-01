В Украине заробитчанам продавали фальшивые паспорта ЕС

Стоимость одного поддельного документа стартовала от 200 евро. При обысках изъяли 20 готовых паспортов и бланки для изготовления документов.

В Донецкой области межрегиональная группа изготавливала и продавала фальшивые паспорта ЕС людям, желавшим работать за границей. Об этом сообщает СБУ в среду, 10 февраля.

Схему организовали трое жителей Запорожья. К ней они привлекли работников легальных рекрутинговых компаний для трудоустройства за границу. Подделки сбывали через два агентства с филиалами в Киевской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного фальшивого паспорта стартовала от 200 евро.

При обысках в офисах и по местам жительства фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви правоохранители изъяли более 20 готовых паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, а также полиграфическое и компьютерное оборудование, а также наличку, банковские карточки, мобильные телефоны, штампы, печати, черновики. Стоимость изъятых документов и бланков для их изготовления составляет 18 миллионов гривен.

Теперь следствие ведется по статьям о подделке документов и мошенничестве.

Напомним, что ранее на Киевщине разоблачили схему прохождения экзамена студентами-медиками. Схему организовал бывший ректор одного из медицинских вузов, который имеет широкий круг знакомств в Минздраве и Центре тестирования.

Также сообщалось, что в Украине раскрыли масштабную схему по подделке водительских прав. Заказчики могли получить поддельные права за 43 тысячи гривен без прохождения соответствующих экзаменов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet