В НБУ назвали причины укрепления курса гривны

Курс гривны к доллару на межбанке за прошлую неделю укрепился на 1,4% и достиг пятимесячного максимума.

На укрепление курса гривны повлияла позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран. Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook в среду, 10 февраля.

Он добавил, что при этом стремительный рост мировых цен на нефть и природный газ несколько ухудшил условия торговли для Украины.

На прошлой неделе курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке укрепился на 1,4% - до пятимесячного максимума.

Кроме того, объем интервенций НБУ по покупке иностранной валюты за 1-8 февраля составил 160 млн долларов. Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю вырос на 1,7 млрд гривен до 96,5 млрд гривен, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении.

"Поддержанию высокого спроса на государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов способствует их высокая доходность, которая во время первого аукциона февраля составляла 11,77%, что почти на 50 б. п. выше, чем средневзвешенная стоимость размещений в январе и на 200 б. п. - по сравнению с февралем 2020 года", - подытожил Данилишин.

Напомним, что ранее НБУ вернулся к покупке валюты на межбанке. Регулятор на этой неделе купил на межбанке 90 млн долларов для сдерживания укрепления гривны.

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