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В НБУ назвали причины укрепления курса гривны

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Курс гривны к доллару на межбанке за прошлую неделю укрепился на 1,4% и достиг пятимесячного максимума.
НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару
НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару
Пресс-центр НБУ

На укрепление курса гривны повлияла позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран. Об этом сообщил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин в Facebook в среду, 10 февраля.

Он добавил, что при этом стремительный рост мировых цен на нефть и природный газ несколько ухудшил условия торговли для Украины.

На прошлой неделе курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке укрепился на 1,4% - до пятимесячного максимума.

Кроме того, объем интервенций НБУ по покупке иностранной валюты за 1-8 февраля составил 160 млн долларов. Объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю вырос на 1,7 млрд гривен до 96,5 млрд гривен, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении.

"Поддержанию высокого спроса на государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов способствует их высокая доходность, которая во время первого аукциона февраля составляла 11,77%, что почти на 50 б. п. выше, чем средневзвешенная стоимость размещений в январе и на 200 б. п. - по сравнению с февралем 2020 года", - подытожил Данилишин.

Напомним, что ранее НБУ вернулся к покупке валюты на межбанке. Регулятор на этой неделе купил на межбанке 90 млн долларов для сдерживания укрепления гривны.

Названы банки, которые пройдут оценку устойчивости

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Теги: гривна, НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс доллара к гривне
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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mtommoup    10.02.2021, 23:05
Оценка:  -22
mtommoup
Снова зрада.В бюджет ведь заложен более низкий курс гривны.А это значит что дефицит бюджета будет ещё более существенным.Да и экспортёры наверняка не будут рады такому курсу.
WTF2wtf    11.02.2021, 00:06
Оценка:  +3
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- МихасьUA-CrespoxUA,
чего ноешь, шизоидное быдло-говномет оккупантов из раши?
Снова не сбываются твои мечты и обещания еще нескольколетней давности о курсе в 50 грн за доллар?
Контуженое быдло антиукраинское ...
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