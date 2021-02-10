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В Украине сократилось автопроизводство

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За год автопроизводство в Украине сократилось более чем на четверть. При этом автобусное производство упало вдвое.
В январе автопроизводство в Украине сократилось на 29%
В январе автопроизводство в Украине сократилось на 29%
marzoniauto.com

В январе 2021 года в Украине изготовили 604 единицы автотранспортных средств, что на 29% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром в среду, 10 февраля.

"Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей - 576 шт. На ЗАЗе выпустили 325 легковых авто, а на Еврокаре 251 машину. Несмотря на то, что в январе текущего года статистику в этом сегменте формировали уже два предприятия - ЗАЗ и Еврокар, а не одно, как в прошлом году, выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении упал почти на 27 процентов", - сказано в сообщении.

В то же время выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 4 шт. - это вдвое меньше, чем год назад. Как и в январе 2020, все изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

"На 58% упало автобусное производство. За месяц в Украине изготовили 24 автобуса. Наибольшее количество выпустил завод "Черкасский автобус" - 15 шт. На ЗАЗе сообщили о производстве 8 автобусов. Январский результат Часивоярского автобусного завода - 1 шт", - добавили в Укравтопроме.

Напомним, что в 2021 году рынок подержанных авто продолжил рост. Импортированный "секонд-хенд" в январе занял более 80% первичного рынка легковых автомобилей, говорят в Укравтопроме.

При этом в Украине продажи электрокаров упали на 20%. Самым популярным легковым авто в январе на рынке электрокаров стал Chevrolet Bolt, который обогнал многолетнего лидера Nissan Leaf.

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Теги: Украина, автомобили, машины, машина, автобус, автомобиль, Укравтопром
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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mtommoup    11.02.2021, 00:29
Оценка:  0
mtommoup
Отвёрточная сборка из готовых машинокомплектов,это автопроизводство?Спасибо,посмеялс я перед сном! ;-)
iviss    10.02.2021, 23:57
Оценка:  0
iviss
На что расчитывает производитель, товары которого в период войны с РФ производит Лады и даже продает их туда. Как прибили лоби Васадзе и разрешили ввоз дешевых авто из ЕС и США, то нет у нас дебилов которые вместо отличного авто за 10.000$ купит ведро с болтами за 11-13.000$
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