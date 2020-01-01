Стали известны сроки ликвидации Укроборонпрома

Глава концерна напомнил, что предприятие будет разделено на два холдинга - Оборонительные и Аэрокосмические системы Украины.

Государственный концерн Укроборонпром планируют ликвидировать до конца июня. Об этом на пресс-конференции в среду, 10 февраля, сообщил глава предприятия Юрий Гусев.

"Мы ожидаем, что принятие законопроекта №3822 (Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности - ред.) состоится до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию Укроборонпрома и создание нового оборонного холдинга под названием Оборонительные системы Украины", - уточнил Гусев.

При этом глава концерна напомнил, что предприятие будет разделено на два холдинга - Оборонительные системы Украины и Аэрокосмические системы Украины.

В первый из них войдут шесть подхолдингов, которые будут специализироваться на авиаремонтах, вооруженной технике, радарных и морских системах, высокоточных вооружениях, боеприпасах и спецхимии.

"Трансформация предприятий, которые войдут в холдинг Оборонительные системы Украины, продолжится от шести до 12 месяцев", - добавил Гусев.

Как сообщалось, в конце января президент Владимир Зеленский провел совещание по реформированию Укроборонпрома, на котором глава концерна представил дорожную карту трансформации госпредприятия.

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