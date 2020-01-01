Стали известны сроки ликвидации Укроборонпрома
Государственный концерн Укроборонпром планируют ликвидировать до конца июня. Об этом на пресс-конференции в среду, 10 февраля, сообщил глава предприятия Юрий Гусев.
При этом глава концерна напомнил, что предприятие будет разделено на два холдинга - Оборонительные системы Украины и Аэрокосмические системы Украины.
В первый из них войдут шесть подхолдингов, которые будут специализироваться на авиаремонтах, вооруженной технике, радарных и морских системах, высокоточных вооружениях, боеприпасах и спецхимии.
"Трансформация предприятий, которые войдут в холдинг Оборонительные системы Украины, продолжится от шести до 12 месяцев", - добавил Гусев.
Как сообщалось, в конце января президент Владимир Зеленский провел совещание по реформированию Укроборонпрома, на котором глава концерна представил дорожную карту трансформации госпредприятия.
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