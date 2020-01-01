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Абромавичус ушел из набсовета Ощадбанка - СМИ

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Заявление об уходе связано с конфликтом интересов - Абромавичус сделал ряд инвестиций в компании-конкуренты госбанка.
Кабмин отозвал Айвараса Абрамовичуса
Кабмин отозвал Айвараса Абрамовичуса
Кабмин

Бывший министр экономического развития Украины и экс-глава Укроборонпрома Айварас Абрамовичус прекратил членство в наблюдательном совете Ощадбанка из-за конфликта интересов. Об этом в среду, 10 февраля, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Кабмин отозвал представителя государства, который так и не вступил в должность, 9 февраля.

"Мое заявление об уходе из набсовета Ощадбанка связано с появлением конфликта интересов. Я, как частный инвестор, сделал инвестиции в ряд компаний из сектора финансовых технологий, которые планируют конкурировать с традиционными банками. Это делает мое участие в набсовете государственного банка невозможным", - пояснил Абрамовичус.

Напомним, политик стал членом набсовета Ощадбанка как представитель государства от президента Украины Владимира Зеленского 4 ноября. Он сменил на этой должности Юрия Храмова.

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Теги: Ощадбанк, Кабмин Украины, Айварас Абромавичус, наблюдательный совет
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Источник: korrespondent.net

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