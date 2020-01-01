Абромавичус ушел из набсовета Ощадбанка - СМИ
Бывший министр экономического развития Украины и экс-глава Укроборонпрома Айварас Абрамовичус прекратил членство в наблюдательном совете Ощадбанка из-за конфликта интересов. Об этом в среду, 10 февраля, сообщило агентство Интерфакс-Украина.
Отмечается, что Кабмин отозвал представителя государства, который так и не вступил в должность, 9 февраля.
"Мое заявление об уходе из набсовета Ощадбанка связано с появлением конфликта интересов. Я, как частный инвестор, сделал инвестиции в ряд компаний из сектора финансовых технологий, которые планируют конкурировать с традиционными банками. Это делает мое участие в набсовете государственного банка невозможным", - пояснил Абрамовичус.
Напомним, политик стал членом набсовета Ощадбанка как представитель государства от президента Украины Владимира Зеленского 4 ноября. Он сменил на этой должности Юрия Храмова.
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