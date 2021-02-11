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Василий Вирастюк идет в Раду - СМИ

Комментариев: 4
Соперниками стронгмена по 87 округу в Ивано-Франковской области станут Александр Шевченко, Маруся Звиробий и Руслан Кошулинский.
Василий Вирастюк будет баллотироваться в нардепы, информируют СМИ
Василий Вирастюк будет баллотироваться в нардепы, информируют СМИ
facebook.com/vasyl.virastyuk

Самый сильный человек Украины Василий Вирастюк будет баллотироваться в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области от партии Слуга народа. Об этом в среду, 10 февраля, сообщило издание LB.ua.

Отмечается, о решении "слуг" утвердить Вирастюка кандидатом в депутаты Рады будет объявлено сегодня на съезде партии.

Напомним, довыборы в Верховную Раду в округах 87 и 50 назначены на 28 марта этого года.

При этом соперниками Вирастюка по 87 округу станут представитель партии За майбутне Александр Шевченко (совладелец курорта Буковель), кандидат от Европейской солидарности Маруся Звиробий и представитель ВО Свобода Руслан Кошулинский.

Как сообщалось, накануне ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборы в парламент Украины.

СМИ: Зеленский провел закрытую встречу с депутатами

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Теги: Выборы, Вирастюк, Парламентские выборы, Василий Вирастюк, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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КимЧенПых    11.02.2021, 08:51
Оценка:  0
КимЧенПых
что что? маруся еб.анько звиробий?
wwhicjgt    11.02.2021, 07:23
Оценка:  +8
wwhicjgt
еще один дебил рвется к кормушке ( уже давно не самый сильный в мире, ожирел и постарел ) ! но ты отсосешь во Франковске, там клоуны не в почете )))
Путин-Xyйло    11.02.2021, 08:25
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
А ты это ему лично скажи, жертва Канделаки
Путин-Xyйло    11.02.2021, 08:27
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Другое дело что Вася явно от жизни отстал, не вкурил что такое СН, а объяснить было некому. Это печально
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