Василий Вирастюк идет в Раду - СМИ

Соперниками стронгмена по 87 округу в Ивано-Франковской области станут Александр Шевченко, Маруся Звиробий и Руслан Кошулинский.

Василий Вирастюк будет баллотироваться в нардепы, информируют СМИ facebook.com/vasyl.virastyuk

Самый сильный человек Украины Василий Вирастюк будет баллотироваться в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области от партии Слуга народа. Об этом в среду, 10 февраля, сообщило издание LB.ua.

Отмечается, о решении "слуг" утвердить Вирастюка кандидатом в депутаты Рады будет объявлено сегодня на съезде партии.

Напомним, довыборы в Верховную Раду в округах 87 и 50 назначены на 28 марта этого года.

При этом соперниками Вирастюка по 87 округу станут представитель партии За майбутне Александр Шевченко (совладелец курорта Буковель), кандидат от Европейской солидарности Маруся Звиробий и представитель ВО Свобода Руслан Кошулинский.

Как сообщалось, накануне ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборы в парламент Украины.

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