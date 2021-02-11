Василий Вирастюк идет в Раду - СМИ
Самый сильный человек Украины Василий Вирастюк будет баллотироваться в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области от партии Слуга народа. Об этом в среду, 10 февраля, сообщило издание LB.ua.
Отмечается, о решении "слуг" утвердить Вирастюка кандидатом в депутаты Рады будет объявлено сегодня на съезде партии.
Напомним, довыборы в Верховную Раду в округах 87 и 50 назначены на 28 марта этого года.
При этом соперниками Вирастюка по 87 округу станут представитель партии За майбутне Александр Шевченко (совладелец курорта Буковель), кандидат от Европейской солидарности Маруся Звиробий и представитель ВО Свобода Руслан Кошулинский.
Как сообщалось, накануне ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на довыборы в парламент Украины.
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