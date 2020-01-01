На границе с Польшей задержаны более сотни человек с фальшивыми документами

Это оказалась самая многочисленная группа иностранцев с поддельными документами, задержанная в последние несколько лет.

Во Львовской области на пограничном переходе в Медике у более сотни граждан Украины и Молдовы были выявлены фальшивые разрешения на работу в Польше. Граждане задержаны, сообщает Польское радио.

Помимо поддельных разрешений, задержанные имели при себе дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше, заявили польские пограничники.

На основе фальшивых документов украинцы и молдаване должны были работать в гостиницах и на складах в окрестностях Лодзи и на западе Польше.

"Иностранцы признались в использовании поддельных документов, заявляя, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского союза", - говорится в сообщении польской погранслужбы.

Нарушителям назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Также их вернули на территорию Украины.

Это была самая многочисленная группа въезжающих с поддельными документами, задержанная на протяжении последних лет, отметило издание.

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