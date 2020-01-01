На границе с Польшей задержаны более сотни человек с фальшивыми документами
Во Львовской области на пограничном переходе в Медике у более сотни граждан Украины и Молдовы были выявлены фальшивые разрешения на работу в Польше. Граждане задержаны, сообщает Польское радио.
Помимо поддельных разрешений, задержанные имели при себе дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше, заявили польские пограничники.
На основе фальшивых документов украинцы и молдаване должны были работать в гостиницах и на складах в окрестностях Лодзи и на западе Польше.
"Иностранцы признались в использовании поддельных документов, заявляя, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского союза", - говорится в сообщении польской погранслужбы.
Нарушителям назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Также их вернули на территорию Украины.
Это была самая многочисленная группа въезжающих с поддельными документами, задержанная на протяжении последних лет, отметило издание.
Ранее мы писали, что на границе Украины и Польши движение в 2020 году сильно сократилось.
Ранее сообщалось, что на границе с Польшей изъяли тысячи монет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet