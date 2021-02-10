На Луганщине сепаратисты провели учения - ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня. Также в Луганской области сепаратисты провели учения с боевой стрельбой, говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Согласно документу, на Донетчине было зафиксировано 10 нарушений режима "тишины", включая девять взрывов у Горловки и Донецкой фильтровальной станции.
За предыдущий отчетный период в ОБСЕ зафиксировали 42 нарушения режима прекращения огня.
40 нарушений режима прекращения огня СММ зафиксировала в Луганской области. Все нарушения произошли у населенного пункта Мирное. Здесь сепаратисты провели учениями с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.
За предыдущий отчетный период в ОБСЕ в данном регионе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
На Донбассе за год 153 тысячи нарушений – ОБСЕ
Напомним, что сформирована делегация Украины для Форума ОБСЕ.
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