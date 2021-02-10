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На Луганщине сепаратисты провели учения - ОБСЕ

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В Донецкой и Луганской областях Миссией ОБСЕ было зафиксировано 50 нарушений режима "тишины" за сутки. На Луганщине сепаратистами были проведены учения с боевой стрельбой.
Миссия ОБСЕ
Миссия ОБСЕ
Facebook/Операція об'єднаних сил

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня. Также в Луганской области сепаратисты провели учения с боевой стрельбой, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Согласно документу, на Донетчине было зафиксировано 10 нарушений режима "тишины", включая девять взрывов у Горловки и Донецкой фильтровальной станции.

За предыдущий отчетный период в ОБСЕ зафиксировали 42 нарушения режима прекращения огня.

40 нарушений режима прекращения огня СММ зафиксировала в Луганской области. Все нарушения произошли у населенного пункта Мирное. Здесь сепаратисты провели учениями с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.

За предыдущий отчетный период в ОБСЕ в данном регионе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

На Донбассе за год 153 тысячи нарушений – ОБСЕ

Напомним, что сформирована делегация Украины для Форума ОБСЕ.
 

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Теги: Украина, война, учения, донбасс, ОБСЕ, нарушение, сепаратисты, Военные учения, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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