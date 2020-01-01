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Полиция Закарпатья из-за непогоды усилила патрулирование

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В Закарпатской области возможны подтопления.
Закарпатская область
Закарпатская область
npu.gov.ua

Сегодня, 11 февраля, в Закарпатской области полицейские усилили патрулирование на дорогах в связи с возможными подтоплениями в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители оперативно предоставляют помощь водителям, которые из-за плохих погодных условий оказались в трудной ситуации. Все патрули ориентированы на усиленный вариант несения службы.

Самые большие проблемы в регионе с подтоплением сейчас наблюдаются в селе Большие Лучки Мукачевского района. 

Кроме того, в Закарпатской области на спецпосту Нижние Ворота из-за плохих погодных условий ограничено движение большегрузного транспорта.

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Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в 2021 году весна в Украине не будет теплой. Ожидается много дождей, а термометры будут показывать около +7 градусов. 

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Теги: Закарпатская область, полиция, подтопления
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