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На Львовщине медики "скорой" везли пациентку на санях

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Дорогу замело так сильно, что проехать можно было только санями.
На Львовщине медики "скорой" везли пациентку на санях
© facebook.com/emergency.lviv
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На Львовщине медики "скорой" везли пациентку на санях
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В городе Жовква Львовской области медикам скорой помощи пришлось на санях везти больную женщину с инфарктом от дома до автомобиля. Иным способом доставить пациентку было невозможно из-за снегопада, который замел дорогу. Об этом сообщает Фейсбук-страница Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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“Перевозка больного в медицинское учреждение осложнялась тяжелыми погодными условиями. Подъехать в селе в помещение из-за снежных заносов и отсутствия дороги было практически невозможно. Поэтому больного к карете скорой помощи доставили в санях“, – говорится в сообщении.

Пользователи обсудили необычный способ транспортировки больной в комментариях. Они похвалили медиков за сообразительность в сложной ситуации.

Напомним, мэр Львова назвал виновного в обильных снегопадах. Городской голова Львова вышел с лопатой чистить улицы от снега.

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Теги: снег, погода, Львовская область
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