Аваков наградил Виталия Маркива орденом "За мужество"

Ордена получили ещё четыре сотрудника системы МВД.

Сегодня, 11 февраля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил орденом “За мужество“ III степени старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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В указе говорится, что с апреля 2014 по июнь 2017 года, проявляя мужество и героизм, Виталий принимал активное участие в выполнении служебно-боевых задач в районе проведения АТО.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана, Италия, полностью оправдал Маркива и в зале суда освободил его от отбывания наказания.

Также сегодня Аваков наградил орденами ещё четверых сотрудников системы МВД.

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Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ объявил Виталия Маркива в международный розыск, несмотря на то, что его оправдал суд в Италии. В МВД Украины заявили, что в предъявленном Россией украинскому нацгвардейцу Маркиву обвинении в убийстве нет логической связи.