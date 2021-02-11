Украинский поселок переименуют в Нью-Йорк: Комитет принял решение

Населенный пункт находится в Донецкой области.

Украинский поселок Новгородское, что в Бахмутском районе, переименуют в Нью-Йорк. Комитет Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту проголосовать за инициативу. Подробности передает информационное управление Аппарата Рады.

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Так, в сообщении указывается, что Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на своих заседаниях рассматривал возможность переименования населенных пунктов в ряде областей. Среди них была и Донецкая область, администрация которой предлагала вернуть поселку Новгородское старое название.

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По результатам заседание Комитет поддержал решение о переименовании. Документ был передан его членам, которые разработают проекты постановлений и рекомендуют Раде их принять.

Как ранее сообщалось, Новгородское находится в 38 км от временно оккупированного Донецка. До 1951 года поселок носил название Нью-Йорк. Его решили переименовать советские власти во время правления Иосифа Сталина.

Впервые украинский Нью-Йорк появился на картах в 1846 году.