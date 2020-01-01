Сдавали рабов в аренду: На Днепропетровщине судят две банды

Людей сдавали в аренду по 400 гривен в день.

В Днепропетровской области в суд направлены уголовные производства в отношении членов двух организованных преступных группировок, которые вовлекали людей в трудовое рабство. Как сообщает пресс-служба полиции, установлены десять мужчин, которые создали сеть реабилитационных центров, где незаконно удерживали людей из социально незащищенных категорий населения и заставляли их за бесценок работать разнорабочими.

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Отмечается, что были установлены адреса пяти реабилитационных центов, расположенных в Днепре, Подгороднем и поселке Кировское.

Злоумышленники вербовали людей из социально незащищенных слоев населения, больных наркоманией, алкозависимых и инвалидов. Для прикрытия незаконной деятельности организаторы учредили общественные организации, которые якобы занимаются лечением людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

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На самом деле такое лечение заключалось в чтении лекций на религиозную тематику и тяжелой работе. Люди, которые попадали на территорию реабилитационных центров, уже не имели возможности свободно покинуть их. Зато их направляли на принудительные неоплачиваемые работы.

В рамках расследования были установлены десять мужчин – все они местные жители в возрасте от 30 до 40 лет. Группы имели все признаки организованности, где каждый член выполнял четко определенные роли и обязанности.

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Они контролировали людей, их быт и проживание в реабилитационных центрах, следили за ними во время выполнения принудительных работ. Также взаимодействовали с посредником, который размещал объявления на Интернет-ресурсах о предоставлении услуг разнорабочих, подсобных работников и подыскивал рабочие объекты. За каждого предоставленного работника фигуранты получали от него около 400-500 гривен в сутки.

Правоохранители собрали доказательства и в конце января вручили уведомление о подозрении по факту торговли людьми десяти мужчинам – организаторам, соучастникам и посредникам. 4 и 9 февраля оба уголовные производства, открытые по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми в составе организованной группы), с обвинительным актом направлены в суд.

Напомним, львовянин похитил бизнесмена, чтобы не возвращать ему долг. Похитители заставили жертву “простить“ долги и обязали платить “дань“.