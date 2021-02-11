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Житель Одессы годами насиловал дочерей: Заставлял молчать силой

Комментариев: 1
Жена тирана также была жертвой домашнего насилия.
Житель Одессы годами насиловал дочерей: Заставлял молчать силой
Житель Одессы годами насиловал дочерей: Заставлял молчать силой
Нацполиция

Житель Одессы несколько лет насиловал своих дочерей. Развращать девочек мужчина начал когда им было 13 и 16 лет. Одна из них даже хотела покончить жизнь самоубийством. Подробности передает пресс-служба полиции.  

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По имеющейся информации, об издевательствах над семьей правоохранителям сообщили посторонние люди. Сами жертвы насилия были запуганы. 48-летний глава семейства заставлял их молчать силой.  

Полиция выяснила, что мужчина насиловал своих дочерей, одна из которых до сих пор несовершеннолетняя, на протяжении нескольких лет. Он убеждал девочек, что происходящее с ними является нормой.  

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В один момент дети стали оказывать сопротивление отцу. В ответ он начал применять физическую силу и запугивания. Одна из дочерей так боялась родственника, что даже хотела покончить жизнь самоубийством.  

По словам девочек, маме о систематическом изнасиловании отцом они рассказывать не хотели. Женщина сама была жертвой домашнего насилия со стороны супруга.  

Как бы то ни было, правоохранители уже задержали обвиняемого. Уголовное дело возбуждено, досудебное расследование продолжается.  

Ранее сообщалось, что в Киеве во время вечеринки парень выпал из балкона 12-го этажа.  

 

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Теги: полиция, изнасилование, дочери, девочки, отец, Одесса
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    11.02.2021, 15:07
Оценка:  +3
Колишній-східняк
надеюсь, на зоне его исправят должным образом
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