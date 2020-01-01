На Харьковщине пациентка больницы ограбила соседок по палате

Женщина отобрала у пострадавших телефоны и украшения.

В Харьковской области пациентка в больнице ограбила соседок по палате. Как сообщает пресс-служба полиции, преступление гражданка совершила, находясь на стационарном лечении.

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Полицейский о преступлении уведомила медсестра хирургического отделения Шевченковской центральной районной больницы. Женщина заявила о том, что пациентка отделения открыто завладела серьгами и двумя мобильными телефонами соседок по палате.

В совершении преступления сотрудники полиции разоблачили 33-летнюю жительницу Шевченковского района Харьковской области.

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В ходе следствия полицейские установили, что злоумышленница находилась на лечении в одной палате вместе с двумя пожилыми женщинами. В тот день она рассказала пенсионеркам о том, что в здание, якобы, зашли злоумышленники и требуют отдать драгоценности и ценные вещи.

По ее словам, они угрожали применением смертельного газа в случае невыполнения условий. После этого злоумышленница завладела мобильным телефоном одной из женщин и собственноручно сняла с нее серьги. Выходя из палаты, чтобы продать краденое, правонарушительница прихватила с тумбочки мобильный телефон другой пациентки.

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Правоохранители обнаружили гражданку на улице во время сбыта похищенных вещей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Хмельницком ограбили ребенка, забрали iPhone и 700 грн. Грабитель угрожал физической расправой.