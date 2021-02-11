Пограничники поймали одессита, который пытался незаконно попасть в РФ
Нарушителя задержали в Харьковской области.
Нелегальная попытка пересечь границу была зафиксирована в Харьковской области.
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Об этом сообщает пресс-центр Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
Так, сказано, что в районе села Чугуновка задержали 25-летнего жителя Одесчины. Он пытался незаконно попасть на территорию России.
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Мужчину поймали на границе. У фигуранта не было документов на ее пересечение, но это его не остановило.
Сотрудники погранслужбы составили админпротокол на нарушителя. Окончательно точку в ситуации поставит суд.
Напомним, ранее мы писали, что на границах Украины с ЕС выстроились большие очереди из авто.