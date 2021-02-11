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Пограничники поймали одессита, который пытался незаконно попасть в РФ

Комментариев: 2
Нарушителя задержали в Харьковской области.
Мужчину не остановило отсутствие документов
Мужчину не остановило отсутствие документов
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Нелегальная попытка пересечь границу была зафиксирована в Харьковской области.

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Об этом сообщает пресс-центр Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, сказано, что в районе села Чугуновка задержали 25-летнего жителя Одесчины. Он пытался незаконно попасть на территорию России.

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Мужчину поймали на границе. У фигуранта не было документов на ее пересечение, но это его не остановило.

Сотрудники погранслужбы составили админпротокол на нарушителя. Окончательно точку в ситуации поставит суд.

Напомним, ранее мы писали, что на границах Украины с ЕС выстроились большие очереди из авто.

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Теги: одессит, граница, Харьковская область, граница, пограничники
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Комментариев (2)
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Операторська    11.02.2021, 15:44
Оценка:  0
Операторська
адмінпротокол! так він ще раз полізе! та хай лізе, буде менше ідіотів у нас, а там може посадять ...
Woodbrother    11.02.2021, 15:20
Оценка:  0
Woodbrother
Дважды дурак. Ехать на россию да еще и нелегально. Конченный
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