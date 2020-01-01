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Замдиректора “Украэроруха” обманул фермеров на $100 тыс

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Чиновника задержали по факту мошенничества.
Замдиректора “Украэроруха” обманул фермеров на $100 тыс
Замдиректора “Украэроруха” обманул фермеров на $100 тыс
Прокуратура / Facebook

Один из заместителей государственного предприятия “Украэрорух” обманул фермеров на сумму в $100 тыс. За мошенничество ему грозит 12 лет тюрьмы. Подробности передает пресс-служба прокуратуры.  

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В сообщении указывается, что в 2019 году замдиректора ввел в заблуждение фермеров. Чиновник обещал им помощь в получении разрешение на пользование земельными участками, площадь которых составляет 2 тыс га.  

Стоит отметить, что обещанная земля находилась в Полтавской области, а принадлежала одному из госпредприятий, использовавших ее для высадки и обработки сельхозкультур.  

За помощь в выдаче разрешения подозреваемый просил у фермеров сумму в $100 тыс. При этом выполнить свое обещание за деньги замдиректора не мог.  

Фото переданных денег
Фото переданных денег
Прокуратура / Facebook

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Как бы то ни было, чиновник был задержан после передачи части денег, а именно $70 тыс. В данный момент правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.  

Если вина руководителя будет доказана, его могут осудить на срок от 5 до 12 лет, а также конфисковать имущество.  

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине судят две банды, которые сдавали рабов в аренду.  

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Теги: чиновник, замдиректора, прокуратура, фермеры, земля
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