Замдиректора “Украэроруха” обманул фермеров на $100 тыс

Чиновника задержали по факту мошенничества.

Один из заместителей государственного предприятия “Украэрорух” обманул фермеров на сумму в $100 тыс. За мошенничество ему грозит 12 лет тюрьмы. Подробности передает пресс-служба прокуратуры.

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В сообщении указывается, что в 2019 году замдиректора ввел в заблуждение фермеров. Чиновник обещал им помощь в получении разрешение на пользование земельными участками, площадь которых составляет 2 тыс га.

Стоит отметить, что обещанная земля находилась в Полтавской области, а принадлежала одному из госпредприятий, использовавших ее для высадки и обработки сельхозкультур.

За помощь в выдаче разрешения подозреваемый просил у фермеров сумму в $100 тыс. При этом выполнить свое обещание за деньги замдиректора не мог.

Фото переданных денег Прокуратура / Facebook

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Как бы то ни было, чиновник был задержан после передачи части денег, а именно $70 тыс. В данный момент правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

Если вина руководителя будет доказана, его могут осудить на срок от 5 до 12 лет, а также конфисковать имущество.

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