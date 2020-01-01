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На видео попал эффектный взлет украинского самолета “Руслан”

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Ролик выложил авиазавод Антонов.
Видео показал завод-разработчик
Видео показал завод-разработчик
facebook.com/antonov.company

Авиакомпания Антонов показала зрелищное видео с самолетом-гигантом Руслан.

Ролик доступен на странице завода-разработчика в Facebook.

Вылет самолета Ан-124-100-150 Antonov Airlines с заснеженного аэродрома Киев-Антонов-2, - написано под видео.

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Видно, как воздушное судно плавно отрывается от земли. Вслед за ним взмывает в небо густое снежное облако.

Также показано, как самолет набирает высоту, все больше отдаляясь от земли. К тому времени снежные вихри успели улечься, осев на аэродроме.

Пользователи соцсетей в комментариях восхитились гигантом украинской авиаиндустрии. Отметим, что Ан-124 – самый крупный грузовой самолет в мире.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине запустят полный цикл производства своих боеприпасов.

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Теги: авиа, самолет, Руслан, Ан-124 Руслан, видео, Антонов
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