Житель Винницы угрожал взорвать магазин сладостей

В городе ввели полицейскую спецоперацию "Гром".

Сегодня, 11 февраля, в Виннице полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

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Полиция получила сообщение о том, что подозрительный мужчина с сумкой возле магазина сладостей на улице Николая Оводова угрожает взорвать взрывчатку, примерно в 11:00. В городе сразу ввели полицейскую спецоперацию "Гром".

На месте происшествия правоохранители провели эвакуацию посетителей и сотрудников магазина, а также лиц, которые находились недалеко от магазина. Кроме того, ограничили движение пешеходов.

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Злоумышленника задержали. Это 31-летний местный житель. Его доставили в ближайшее отделение полиции. Взрывоопасные предметы не обнаружены. После проверки правоохранители дадут правовую квалификацию этому происшествию.

Ранее в Одессе полицейские искали взрывчатку в 185 детских садиках. Сообщение о минировании полиция получила по электронной почте.