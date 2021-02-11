Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Житель Винницы угрожал взорвать магазин сладостей

Комментариев: 1
В городе ввели полицейскую спецоперацию "Гром".
Место происшествия
Место происшествия
vn.npu.gov.ua

Сегодня, 11 февраля, в Виннице полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

Читай также: В Кривом Роге 11-летний мальчик "заминировал" школу

Полиция получила сообщение о том, что подозрительный мужчина с сумкой возле магазина сладостей на улице Николая Оводова угрожает взорвать взрывчатку, примерно в 11:00. В городе сразу ввели полицейскую спецоперацию "Гром".

На месте происшествия правоохранители провели эвакуацию посетителей и сотрудников магазина, а также лиц, которые находились недалеко от магазина. Кроме того, ограничили движение пешеходов.

Читай также: В Днепре третьеклассница "заминировала" школу

Злоумышленника задержали. Это 31-летний местный житель. Его доставили в ближайшее отделение полиции. Взрывоопасные предметы не обнаружены. После проверки правоохранители дадут правовую квалификацию этому происшествию.

Ранее в Одессе полицейские искали взрывчатку в 185 детских садиках. Сообщение о минировании полиция получила по электронной почте.

Поделись:
Теги: Винница, полицейские, взрывчатка, магазин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Операторська    11.02.2021, 15:42
Оценка:  0
Операторська
де такі ідіоти беруться? бомж, не мав де ночувати?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь