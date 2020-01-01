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Почему не прекращаются обстрелы на Донбассе: в ОБСЕ дали ответ

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Механизма предотвращения обстрелов создать не удалось.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

Прекратить обстрелы на Донбассе не удается, потому что стороны не смогли договориться о создании совместного механизма для принятия мер по их прекращению. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик в ходе заседания Совбеза ООН.

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“Возникло важное препятствие, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия мер и расследования предполагаемых нарушений в целях как деэскалации, так и решения проблем безнаказанности“, - отметил Чевик.

Он подчеркнул, что этот механизм мог бы служить важной мерой укрепления доверия, “которого до сих пор не хватало“.

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“К сожалению, вынужден констатировать, что обсуждение этого вопроса в рабочей группе зашло в тупик, поскольку позиции на переговорах ужесточились. Несмотря на призывы к принятию мер к безнаказанности, стороны не продемонстрировали приверженность этому принципу“, - сказал глава СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее сегодня на Донбассе снайпер застрелил военнослужащего ВСУ. Боец получил тяжелое ранение и умер во время эвакуации.

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Теги: обстрел, ООС, конфликт на Донбассе, ОБСЕ
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