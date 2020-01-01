На Буковине закрывают школы из-за вспышки COVID-19

За неделю количество заболевших учеников и учителей возросло более чем в два раза, отметили в Черновицкой ОГА.

Власти Черновицкой области рекомендовали перевести школы в громадах Заставновского и Сторожинецкого районов и в Черновцах на дистанционную форму обучения из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сказала директор Департамента образования и науки Черновицкой облгосадминистрации Людвига Цуркан, сообщает Укринформ в четверг, 11 февраля.

По ее словам, сегодня утром состоялось заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, где чиновники отчитались об уровне заболеваемости по учреждениям образования – и по садам, и по школам, и по учреждениям профтехобразования.

"Выслушали рекомендации главного санитарного врача относительно организации форм обучения, выслушали спасателей, доложили об ухудшении погодных условий. Поэтому было принято решение в тех территориальных громадах, а это в основном громады бывшего Сторожинецкого, Заставновского районов и города Черновцы, рекомендовать руководителям перевести с понедельника соискателей образования на дистанционную форму обучения", – сказала Цуркан.

Она отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом начал расти быстрыми темпами – за неделю количество заболевших учеников и учителей возросло более чем в два раза.

"За последнюю неделю по садам количество больных работников увеличилось на 24 человека и по состоянию на сегодняшний день их уже 51. А в школах заболело уже 62 учителя и 65 учеников, а это, соответственно, на 39 и 45 больше, чем на прошлой неделе. Честно говоря, у нас еще до сегодняшнего заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС закрылись некоторые заведения дошкольного образования в Заставновской, Веренчанской, Юрковецкой и Сторожинецкой ОТГ. А школы в Красноильской, Каменецкой, Чудейской, Кадубовецкой, Юрковецкой, Викнянской и Веренчанской территориальных громадах уже были переведены на дистанционное обучение", – добавила Цуркан.

В Департаменте образования подготовили соответствующее письмо с рекомендациями с понедельника перевести школы на дистанционную форму обучения сроком на две недели. Его отправили громадам, в которых зафиксировали рост заболеваемости.

Напомним, за минувшие сутки в Украине прирост новых случаев COVID-19 превысил 5 000. Скончались 124 пациента, а выздоровели – 6 568 человек.

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