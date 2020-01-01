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Украинских моряков вербовали для переправки нелегалов в ЕС – МВД

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Правоохранители задержали вербовщика.
Украинских моряков вербовали для переправки нелегалов в ЕС – МВД
© МВД
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Украинских моряков вербовали для переправки нелегалов в ЕС – МВД
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Полиция Крыма совместно с Государственной пограничной службой Украины и другими правоохранительными органами на территории Международного аэропорта “Киев“ задержала разыскиваемого участника преступной организации. Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник занимался вербовкой украинцев с целью их эксплуатации и незаконного перемещения через государственную границу.

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Досудебным расследования установлено, что начиная с 2015 года подозреваемый вместе с сообщниками подыскивал моряков, находившихся в тяжелом материальном положении. Их вербовали в экипажи морских судов, которые осуществляли незаконную переправку нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза, в том числе через закрытые пункты пропуска на территории оккупированного полуострова Крым.

Часть завербованных граждан Украины были задержаны правоохранительными органами Итальянской и Греческой Республик. Сейчас там отбывают наказание более 200 украинцев, которые стали жертвами преступных действий.

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В настоящее время, районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Днепропетровщине судят две банды рабовладельцев. Людей сдавали в аренду по 400 гривен в день.

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Теги: нелегальные мигранты, Евросоюз, Крым
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