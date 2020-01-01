Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе боевики применили гранатомет для обстрела позиций ООС

Комментариев: 0
Также был совершен обстрел из снайперского оружия.
На Донбассе боевики применили гранатомет для обстрела позиций ООС
На Донбассе боевики применили гранатомет для обстрела позиций ООС
ООС / Facebook

На Донбассе боевики применили гранатомет для обстрела позиций ООС. В четверг, 11 февраля, врагу удалось смертельно ранить одного украинского защитника. Подробности о ситуации в регионе передает пресс-центр штаба ООС.

Читай также: Почему не прекращаются обстрелы на Донбассе: в ОБСЕ дали ответ

В сообщении указывается, что враг обстрелял позиции военных у Водяного, на Приазовье. Там боевики применяли ручной противотанковый гранатомет.

Неподалеку от Зайцево враг применил снайперское оружие. Как сообщалось, в результате смертельное ранение получил один военнослужащий. Он скончался во время эвакуации в больницу для оказания медицинской помощи.

Читай также: В Украине запустят полный цикл производства своих боеприпасов

Погибшего защитника зовут Александр Глушко. Он служил в инженерно-саперном взводе.

Стоит отметить, что украинские солдаты в ответ на вражеские обстрелы огонь открывали. О фактах нарушения режима тишины со стороны боевиков Украина уже уведомила ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, обстрел, гранатомет, боевики, смерть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь