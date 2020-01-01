Также был совершен обстрел из снайперского оружия.

На Донбассе боевики применили гранатомет для обстрела позиций ООС ООС / Facebook

На Донбассе боевики применили гранатомет для обстрела позиций ООС. В четверг, 11 февраля, врагу удалось смертельно ранить одного украинского защитника. Подробности о ситуации в регионе передает пресс-центр штаба ООС.

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В сообщении указывается, что враг обстрелял позиции военных у Водяного, на Приазовье. Там боевики применяли ручной противотанковый гранатомет.

Неподалеку от Зайцево враг применил снайперское оружие. Как сообщалось, в результате смертельное ранение получил один военнослужащий. Он скончался во время эвакуации в больницу для оказания медицинской помощи.

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Погибшего защитника зовут Александр Глушко. Он служил в инженерно-саперном взводе.

Стоит отметить, что украинские солдаты в ответ на вражеские обстрелы огонь открывали. О фактах нарушения режима тишины со стороны боевиков Украина уже уведомила ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС.