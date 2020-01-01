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Трассу Киев-Чоп завалило снежной лавиной

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Во Львовской области снежная лавина сошла на международную трассу Киев-Чоп. Видео происшествия опубликовали СМИ.

Опубликовано видео, как во Львловской области на дорогу международного значения Киев-Чоп сходит снежная лавина. Об этом сообщает издание Новости Закарпатья.

"Сегодня в Сколевском районе Львовской области лавина, сошедшая с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп-Киев", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта в горах Юинта группа туристов сняла на видео надвигающуюся на них снежную лавину.

Также, в районе Домбая в Карачаево-Черкессии, РФ, сегодня, 18 января, сошла снежная лавина на горнолыжную трассу.

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Теги: Львовская область, видео, снег, лавина, трасса, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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