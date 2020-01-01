Багровые реки, синие собаки и Китай: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 11 февраля 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 11 февраля.

В здании Киевсовета протекла крыша. В Киеве провалилась дорога, движение затруднено. В Одессе обвалился старинный дом цеха мороженого.

Зеленский посетил передовую на Донбассе. В Виннице мужчина угрожал взорвать магазин.

Львовские врачи выстроились в коридор почета перед посмертным донором.

Ариана Гранде "взбудоражила" сеть пикантным фото. Даша Астафьева позировала в бане. Дуа Липа восхитила новым снимком в секси-боди.

В пригороде Одессы женщина разбила кирпичом шесть машин. Женщина нашла в своем сарае расчлененное тело.

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