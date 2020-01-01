Багровые реки, синие собаки и Китай: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 11 февраля.
В здании Киевсовета протекла крыша. В Киеве провалилась дорога, движение затруднено. В Одессе обвалился старинный дом цеха мороженого.
Зеленский посетил передовую на Донбассе. В Виннице мужчина угрожал взорвать магазин.
Львовские врачи выстроились в коридор почета перед посмертным донором.
Ариана Гранде "взбудоражила" сеть пикантным фото. Даша Астафьева позировала в бане. Дуа Липа восхитила новым снимком в секси-боди.
В пригороде Одессы женщина разбила кирпичом шесть машин. Женщина нашла в своем сарае расчлененное тело.
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