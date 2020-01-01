Зеленский связал обострение в ООС с переговорами

Усиливая обстрелы сепаратисты пытаются давить на переговорный процесс по Донбассу, считает президент.

Президент Владимир Зеленский считает, что обстрелы на Донбассе участились из-за попыток сепаратистов давить на Украину в переговорах Трехсторонней контактной группы. Такое предположение он высказал в четверг, 11 февраля, во время чествования погибших военных в Авдеевке Донецкой области.

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - сказал президент.

Он напомнил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799, в 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507, а в 2020 году убито 50 военных, ранены 338.

В то же время Зеленский подчеркнул, что "в последние недели количество обстрелов действительно несколько увеличилась, что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы".

Президент и послы Большой семерки возложили цветы к Монументу погибшим воинам.

Отметим, в последний месяц на Донбассе участились потери военных. За несколько недель погибли шесть бойцов, четыре из них - от пули вражеского снайпера, в том числе один сегодня.

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