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Зеленский: "Неофициальные обмены пленными – это провокация"

Комментариев: 4
Президент отметил существование официального канала обмена пленными.
Зеленский высказался о неофициальных обменах пленными
Зеленский высказался о неофициальных обменах пленными
Фейсбук ОП

Любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией. Об этом в эфире канала “Украина 24“ заявил президент Владимир Зеленский по итогам посещения зоны ООС.

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Как отметил глава государства, у Украины и России есть договоренности и формат обмена пленными, который был разработан Трехсторонней контактной группой в Минске.

“Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующему формату, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию“, - сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России.

“Есть почти все списки, к сожалению они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста к нашим заключенным на временно оккупированных территориях. Мы договорились, мы списки передали, мы ждали ответ от РФ. После передачи списков идет формат обмена всех на всех“, - пояснил он.

Напомним, в середине января сообщалось, что боевики намерены в одностороннем порядке передать Украине девять человек. Об этом якобы договорился Виктор Медведчук. Однако до сих пор никто так и не был освобожден.

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Теги: Зеленский, президент, обмен пленными
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Комментариев (4)
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ВасяизИваново    11.02.2021, 21:04
Оценка:  -23
ВасяизИваново
О, а я думал, что ежели несколько пленных из застенок ЛДНР выйдут на свободу в Украине это хорошо,ан нет - провокация! Вот то свобода, вот это Европа!
Брюква_и_Клюква    11.02.2021, 21:32
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А ты когда выйдешь из застенок Мордора, Василиса? Маякни - я подвезу тебе еды и гигиенических прокладок
nelci    11.02.2021, 20:02
Оценка:  -25
nelci
Провокация, любые сношения с ОРДЛО, обмен , торговля , пенсия,- это признание существования другой Украины, людям просто не повезло жить в это время и в этом месте.
Брюква_и_Клюква    11.02.2021, 21:36
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Зато тебе "повезло", Бес. Гнилая вонючая изба с отхожей ямой посредине. Из еды только репа. Ну и бонус: твой сосед Вася из Иванова приходит к тебе пердолиться каждый вечер
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