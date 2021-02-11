Зеленский: "Неофициальные обмены пленными – это провокация"

Президент отметил существование официального канала обмена пленными.

Любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией. Об этом в эфире канала “Украина 24“ заявил президент Владимир Зеленский по итогам посещения зоны ООС.

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Как отметил глава государства, у Украины и России есть договоренности и формат обмена пленными, который был разработан Трехсторонней контактной группой в Минске.

“Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующему формату, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию“, - сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России.

“Есть почти все списки, к сожалению они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста к нашим заключенным на временно оккупированных территориях. Мы договорились, мы списки передали, мы ждали ответ от РФ. После передачи списков идет формат обмена всех на всех“, - пояснил он.

Напомним, в середине января сообщалось, что боевики намерены в одностороннем порядке передать Украине девять человек. Об этом якобы договорился Виктор Медведчук. Однако до сих пор никто так и не был освобожден.