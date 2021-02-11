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Зеленский описал формат выполнения "Минска"

Комментариев: 3
Минские договоренности нужно разбить на шаги и выполнять их в конкретные сроки, говорит Владимир Зеленский.
Зеленский назвал формат выполнения минских договоренностей
Зеленский назвал формат выполнения минских договоренностей
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский описал формат выполнения минских договоренностей. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 11 февраля.

"Минские соглашения надо разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат, именно это мы и сделали. Подготовлен соответствующий документ и советники нормандской четверки его прорабатывали", - заявил Зеленский.

Президент выразил надежду, что в ближайшее время документ будет одобрен сторонами, чтобы приблизить встречу лидеров нормандской четверки.

"Последняя версия этого документа, кластера выполнения этих шагов отправлен всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептируют этот документ и тогда будет возможность приблизить встречу нормандской четверки", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский назвал провокацией несогласованные обмены пленными. Он подчеркнул, что у Украины и России есть договоренности и формат обмена пленными, разработанные ТКГ в Минске.

"Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующему формату, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России.

"Есть почти все списки, к сожалению они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста к нашим заключенным на временно оккупированных территориях. Мы договорились, мы списки передали, мы ждали ответ от РФ. После передачи списков идет формат обмена всех на всех", - резюмировал он.

Ранее в ОБСЕ признали, что переговоры ТКГ по Донбассу зашли в тупик. В ОБСЕ приветствовали присоединение к процессу политических советников нормандской четверки.

В ООН выступили с призывом по Донбассу

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Теги: донбасс, Минск, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, переговоры в Минске, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Graddfeydd    11.02.2021, 20:17
Оценка:  +3
Graddfeydd
Кому он всё это рассказывает? Фюрер ждет капитуляции Украины ("федерализация" и прочая туфта), а не какого-либо урегулирования. Ватное быдло считает Украину своей территорией, о чем письков недавно в очередной раз напомнил.
Брюква_и_Клюква    11.02.2021, 20:48
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Во время войны стране нужен в качестве лидера крутой брутальный мужик, имеющий опыт войны и знающий, как уничтожить врага. Слащавый паяц, прыгающий на сцене в женских туфлях - плохой вариант.
rafa84    11.02.2021, 21:30
Оценка:  +2
rafa84
И кто же по твоему этот "Крутой брутальный мужик, знающий как уничтожить врага" ???
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